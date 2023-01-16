Ege'nin kadim mutfak kültürü Karşıyaka'da yansıtılacak

ANKA'da yer alan haberde, Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ile Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iş birliğinde faaliyetlerini sürdürecek merkezin açılışı töreni kapsamında Raşit Koçak ve Tülin Çağlar koleksiyonundan eserlerle oluşturulan ‘Bir Fincan Daha?’ Karşıyaka Türk Kahvesi Sergisi’nin açılışı da yapıldı.

TÜRK KAHVESİ’NİN TARİHİNE YOLCULUK

Türk Kahvesi’nin yüzlerce yıllık tarihine ve kültürüne uzanan sergi, 14 Mayıs 2023 tarihine kadar Ahmet Taner Kışlalı Parkı Gondol Kafe yanında bulunan Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açılışta konuşan ve merkez hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, merkezin ilçeye yeni bir sembol ve sosyal aktivite alanı olacağını belirtti. Merkezin çeşitli eğitimlere ev sahipliği yapacağının bilgisini de veren Başkan Tugay, “Bazı insanlar için, çocuklar ve engelliler için ya da yemek pişirme konusunda hobi olarak bir şeyler yapmaktan keyif alan yurttaşlarımız için burası bir sosyal aktivite merkezi olacak. Eğitim biraz daha sakince ve alttan devam edecek. Ama burası bazı insanlar için de meslek sahibi olmanın yeri olacak. Burada aşçılık eğitimi alacaklar, restoranlarda servis elemanı olmakla ilgili eğitimler alacaklar; bu anlamda da açığı giderecekler. Burada yemek festivalimiz olacak; farklı yörelerden, farklı şehirlerden insanlarla bir arada olarak çok keyifli çalışmalar yapacağız. Bunları çeşitlendirerek, belki araya yarışmalar serpiştirerek aramızdaki gizli kalmış yetenekleri keşfedeceğiz. Bir masanın etrafında toplanıp, hep birlikte kendimize ait güzel şeyleri önce pişirip sonra da yemenin keyfini yaşayacağız” diye konuştu.





DOĞA DOSTU GASTRONOMİ

Tugay, merkezdeki çalışmaların doğa dostu bir çerçevede şekilleneceğini de vurgulayarak şöyle devam etti:

“Sahip olduğumuz kültürel özellikleri de koruyacağız; Türkiye’yi anlatacağız, dünyayı anlatacağız. Bu hikayeyi sizlerin de katkılarıyla beraber çok güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Karşıyaka Belediyesi olarak sanıyorum Türkiye’de benzeri olmayan bir çalışma yaptık. Bir masada buluşup birlikte yemek yemenin keyfini hatırlatmayı diliyorum. Bununla birlikte doğamıza, çevremize zarar vermeden, atıkları değerlendirerek; mümkün olduğunca atıksız bir mutfağın, doğa dostu bir gastronominin nasıl olacağına dair çalışmalar yapmayı da hedefliyoruz. Hepimizin daha sağlıklı beslenmesi, çevreye daha duyarlı bir mutfak kültürünün gelişmesi çok önemli. İzmir’in ilk gastronomi temalı sergi salonu da burada yer alıyor. Gerçekleştireceğimiz sergilerin de mutfak kültürüne önemli katkıları olacak. Kütüphanesiyle, YouTube yayınlarıyla belki canlı yayınlarıyla Karşıyaka’nın gurur duyacağı özel bir tesisi kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“EN İYİSİNİ HAK EDİYORUZ”

Karşıyaka Belediyesi’nin bu dönem, benim ve arkadaşlarımızın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunuyoruz diyen Başkan Tugay, “Bu kentin hak ettiği, zaten sahip olduğu kaliteyi, vizyonu ortaya koymayı da amaçlıyoruz. Karşıyaka, İzmir ve Türkiye her şeyin en iyisini hak ediyor diye düşünüyoruz; bu inançla, motivasyonla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yanımızda olan, bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Yeni tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

YİYECEK-İÇECEK TEMALI SERGİLER

Merkez içerisinde açılan sergi ile ilgili bilgi veren Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi Proje Danışmanı Osman Serim “Kahve sergimiz birinci sergimiz, senede dört sergi düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sergiler hep yiyecek-içecek temalı olacak. Bunların ilki Türk Kahvesi sergisi; bu vesile ile küratörlerimize, sergiyi mümkün kılan koleksiyonlarını bizimle paylaşan koleksiyoncularımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİMİZ TOPLUMA HİZMET”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer de topluma katkı sağlayacak çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yemek sanatlarının asırlarca önemli bir yeri olmuştur. Dünyada ünlü bazı mutfaklar vardır; Fransız ve Çin Mutfağı örneğin. Türk mutfağı da onlardan biridir, genellikle de uzun süre imparatorlukların, padişahlıkların olduğu yerde mutfak sanatları hep öne çıkmıştır. Biz Yaşar Üniversitesi olarak özellikle Ege Bölgesi’nin mutfak kültürünü, mutfak sanatları ve gastronomisini ayakta tutmak için, ona bir katkıda bulunmak için Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü’nü açtık. Bu bölümün açılmasıyla birlikte büyük bir talep patlaması oldu. Uzun süredir de Karşıyaka Belediyesi ile birlikte değişik platformlarda ortaklıklar ve birliktelikler yaşıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri iki yıl önce hayata geçirdiğimiz Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi’dir. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi de bu tür birlikteliğin somut örneklerinden biridir. Biz Yaşar Üniversitesi olarak Karşıyaka Belediyesi ve diğer yerel belediyeler ve kurumlarla bu tür ortaklıkları çok önemsiyoruz. Çünkü üniversitelerin görevi sadece eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri değil hepsinden önemli olarak topluma katkı ve hizmettir. Bu anlayış ve görüşle Karşıyaka Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz birlikteliklerin artarak devam etmesi dileğiyle herkese teşekkür ederim”