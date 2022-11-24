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Eğer bu eşyaları bulaşık makinenizde yıkarsanız yenisi almak zorunda kalabilirsiniz! Sakın makinede yıkamayın

Bulaşık makinenize koyduğunuz kimi eşyanın makineye zarar verdiğini biliyor muydunuz? Bazıları yüksek sıcaklıktan dolayı deforme olabiliyorken bazıları ise basınçlı suda oldukça zarar görebiliyor. Bu yüzden hem mutfak araç gereçlerinizin hem bulaşık makinenizin ömrünü uzatmak için makinenize neleri koyabileceğinizi bilmeniz şart. İşte detaylar!

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:15
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Eğer bu eşyaları bulaşık makinenizde yıkarsanız yenisi almak zorunda kalabilirsiniz! Sakın makinede yıkamayın

Eğer bu eşyaları bulaşık makinenizde yıkarsanız yenisi almak zorunda kalabilirsiniz! Sakın makinede yıkamayın
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Üst üste yığılmış bütün bulaşıklarınızı makineye yerleştirip yıkamaya çalışıyorsanız bu alışkanlığınızdan hemen vazgeçmelisiniz. İşinizi büyük ölçüde kolaylaştıran bulaşık makinenizin sizi yarı yolda bırakmaması için makinede yıkanabilen eşyaları bir an önce öğrenmenizde fayda var. Vakit kaybetmeden bulaşık makinesinin hangi ürünlere düşman olduğuna geçelim.

BULAŞIK MAKİNESİNE BUNLARI KOYMAK TAHMİN ETTİĞİNİZDEN DAHA ZARARLI!

Bulaşık makinesi, mutfağın yükünden kurtulmak için en büyük icatlardan biri. Peki, bulaşık makinenizin sağlığı ve kendiniz için makinenizde yıkadığınız tahta kaşıkla çelik tencere gibi araç gereçlere ne kadar dikkat ediyorsunuz? Hele bir de geniş aileyseniz evdeki eşyaların fazla olmasıyla işin içinden çıkmanız biraz zor olabilir. Neyse ki bu malzemeleri öğrenerek büyük bir dertten kurtulacaksınız.

1. TAHTA MALZEMELER

Çoğu kişinin kesme tahtalarını ve tahta kaşıklarını bulaşık makinesine koyduğundan hiç kuşkumuz yok. Ancak bu doğru bildiğimiz yanlışlardan sadece biri! Tahta malzemelerin bulaşık makinesinde yıkanmamasının nedeni, yüksek sıcaklığın tahta malzemeleri deforme ediyor olması. Üstelik kırılma, çatlama gibi risklerin yanında oluşan bu çatlakları bakteri yuvası hâline getiriyorsunuz. Bu yüzden her ne kadar elde bulaşık yıkamayı sevmeseniz de maalesef tahta araç gereçlerinizi elde yıkamak zorundasınız.

2. TEFLON TAVA VE TENCERELER

"Şimdi sırada ne var?" diye soracak olursanız ne yazık ki teflon tava ve tencereler de bu gruba dahil. Bulaşık makinesi, teflon yüzeylere zarar verdiği için bu malzemeleri makinede yıkayarak kötülük yapmış oluyorsunuz. Neden mi? Çünkü yüksek basınçlı su, yapışmaz özellikli teflon tava ve tencerelerinizin işlevini zamanla kaybetmesine neden oluyor.

3. PLASTİK KAPLAR

Biten dondurma ve yoğurt kaplarını çöpe atmadan başka ihtiyaçlarınız için kullanıyorsanız plastik kaplarınıza büyük bir iyilik yapıyorsunuz. Bu malzemeleri bulaşık makinesinde yıkamaya kararlıysanız plastik kapların erime ihtimalinin olduğunu unutmayın. Aksi takdirde bulaşık makinenize ve diğer araç gereçlerinize zarar verebilirsiniz.

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