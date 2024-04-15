Eğer cennete gitmek ve dünyayı değiştirmek istiyorsanız kızınızı okutun. 6 yaşındaki kız çocuğuyla evliliği savunanlara ders olsun

Geçtiğimiz günlerde Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile “evlendirilmesi” ve cinsel istismara maruz bırakılması konusu gündeme oturmuştu.

Bu olayın yankıları sürerken tarikat-cemaat kanadından çocuk istismarı haberleri de gelmeye devam etmişti.

Sosyal medyada gündem olan bir hoca ise, bu tarikat-cemaatlerden farklı bir şey söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen bir hoca, viral olan videosunda şu ifadeleri kullanıyordu:

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORSANIZ KIZINIZI OKUTUN"

Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız kızınızı okutun. Eğer cennete gitmek istiyorsanız kızınızı okutun. Kızınız cennete sokar. Kıyamet günü şöyle "Haşr" diyor. İşte "Haşr Suresi" var. Ademoğlu'na "senin sevabın eksik. Birinden borç sevap al, sen cennete gireceksin" dese karısına gitse vermiyor, oğluna gitse vermiyor. Kızından isteyince kızı veriyor. "Bu şey size lazımsa, bununla sizin sevabınız dolsun" diyerek... Kız çocuğu olanlar işte böyle azizler... Onun için bunları okutmak gerek.

"ŞİMDİ 21. YÜZYILDA YAŞIYORUZ BİZ"

Hele bizim halkımızda bir tane kötü bir fikir var. "Kızlar birinin eşi, yarın birine verip göndereceksin" diyor. Ondan sonra "okuyan ne oluyor ki" gibi sözler var. Yok öyle... Bunlar 16. yüzyıldan kalma sözler. Şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz biz.