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Google’dan şaşırtan paylaşım: Bu tarihten önce doğduysan Google’dan büyüksün

Google Türkiye sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:10
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Eğer tarihten önce doğduysan Google’dan büyüksün

Google’dan şaşırtan paylaşım: Bu tarihten önce doğduysan Google’dan büyüksün
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Sosyal medyayı yoğun kullanan Google Türkiye ilginç paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Google Türkiye bu kez, Google’ın kuruluşuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Paylaşımda, “4 Eylül 1998'den önce doğduysan Google’dan büyüksün.” İfadelerine yer verildi.

GOOGLE’IN KURULUŞU

Dev arama motoru Google Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kurulmuştur. İkili, sık sık "Google Guys" olarak anılmaktadır.

Google, ilk olarak, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir şirket olarak kuruldu ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi.

Halka arzın gerçekleştiği dönemde, Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt, takip eden yirmi yıl boyunca, yani 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar. Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir.

Google'ın dünya çapında veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.Kuruluşundan bugüne dek gerçekleşen büyüme hızı, şirketin temel web arama motorunun ötesinde ürünler, satın almalar ve ortaklıklar zincirinin meydana gelmesini sağladı.

Google şu an 24 yaşında, 4 Eylül’de 25. yılını dolduracak.

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