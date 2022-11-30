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Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda yaşanan kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Su seviyesi 13 santimetre daha düşen göl için endişelendiren uyarı geldi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 05:21
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Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...

Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
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Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin geçen yıl aralıkta yapılan ölçümlere göre 13 santimetre daha düşük seyretmesiyle yetkililer Eğirdir Gölü ile ilgili koruma özel hükümlerinin devreye gireceğini hatırlattı. Böylelikle su seviyesinin 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılamayacak.

Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamaların yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince 40 gün önce 914,82 metre olarak ölçülen su seviyesinin, bugün yapılan ölçümlerde 914,80 santimetre olduğu görüldü. Birliğin Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü özel hüküm genel hükümler bölümü C maddesine göre, gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını bildirdi.

SON 6 SANTİM

TÜBİTAK ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü'nü koruma özel hükümlerine göre, gölün şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılamayacak. Bugün yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölü su seviyesinin 914,80 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, şöyle devam etti:

Bu seviye kuraklığın kritik noktasına 6 santimetre kaldığı anlamına geliyor. 19 Ekim 2022'de 914,82 santimetre olarak ölçülmüştür. 40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana gelmiş durumda. Birliğin geçen yıl 4 Aralık'ta yaptığı ölçüme göre Eğirdir Gölü 13 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor.

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