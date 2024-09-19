Eğitim uçağı burun üstü çakıldı: pilot adayı hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Eğitim uçağı burun üstü çakıldı: pilot adayı hayatını kaybetti

İspanya’nın Palencia şehrinde eğitim uçağı ormanlık bölgeye burun üstü çakıldı. Uçağın pilotu ağır yaralandığı kazada pilot adayı ise hayatını kaybetti.

İspanya’nın kuzeyindeki Palencia şehrinde uçak kazası Abia de las Torres bölgesinde yaşandı.

FlyBy Aviation Academy öğrencisinin bulunduğu uçak eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada uçuş eğitmeni pilot ağır yaralandı. Pilot olay yerindeki müdahalenin ardından Palencia'daki hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında yabancı uyruklu pilot adayı hayatın kaybetti.

Burgos Havalimanı'ndan kalkan Tecnam P2008JC MkII tipi uçak, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı A-231 otoyolunun kenarındaki ormanlık araziye düştü. Acil Servis operatörlerine yapılan ihbar üzerin Castilla y León özerk bölgesi kurtarma helikopteri tarafından aranmaya başlandı. Uçak, Palencia’daki Abia de las Torres'teki A-231 otoyolunun 106. kilometresi yakınlarında bulundu.

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