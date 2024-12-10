Eğitimcilerden 'TÜİK enflasyonunu toptan reddediyoruz' açıklaması

Enflasyonun hesabının memur, emekli, işçi ve dar gelirlilere ödetilmek istendiğini ileri süren HÜR-SEN Konfederasyonu üyeleri yaptıkları basın açıklamasında "TÜİK enflasyonunu toptan reddediyoruz. refah payı istiyoruz" açıklaması yaptı.

HÜR-SEN Konfederasyonu'nun yaptığı basın açıklamasında şunlar belirtildi:

"TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla, yaşadığımız hayat pahalılığının yakından uzaktan alakası yoktur. TÜİK pembe bir dünyada yaşarken, emekli, memur kapkara ekonomik şartlarda yaşandığını ileri Bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon ile TÜİK arasında neredeyse iki kat fark bulunmaktadır. TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 47,90 ENAG’a göre Yıllık Enflasyon Yüzde 86,70 dir. TÜİK’e göre Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24, ENAG’a göre yüzde 4,06 dır.

Memur, emekli ve diğer çalışanların gelirleri, çarşı pazar enflasyonu ne olursa olsun ve alım gücünüz ne kadar düşmüş olursa olsun, TÜİK enflasyonuna göre artış yapılacaktır. Konfederasyonumuz tarafından yapılan ankete göre, ankete katılanların Yüzde 97,5’i TÜİK’in açıkladığı rakamlardan daha fazla enflasyon olduğuna inandığını, Yüzde 90,1’i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkânı bulamadığını belirtmiştir"

Anketlerde memurların yüzde 85,6'nın kredi ve kredi kartı borçlusu olduğunu belirten konfederasyon açıklamasında şunlar belirtildi:

Maalesef Memur, emekli ve halkımızın gerçek ekonomik durumunu iktidar dahil bilmeyen yoktur, ama bunun tedbirini alacak bir irade de ortada görülmemektedir.Memurların alım gücü ise hızla düşmektedir. İktidar ise gerçekte olmayan pembe tabloyu sergilemeye devam etmektedir.

Açıklanan enflasyon verilerine göre ocak ayında memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 12 civarında bir artışı yapılacaktır.

TÜİK'in enflasyon rakamları ile tahkim edilmiş, bu zam politikası ile, memur, emekli ve işçiler açlık ve yoksulluk sınırı altında maaşa mahkûm edilmektedir. Bu kafa ile devam edildiği sürece, 2025'in, 2024'den daha iyi olmayacağı açıktır".

2025 yılında devlet alacağının harç ve benzeri alacaklarını yüzde 43,93 oranında artırılacağını hatırlatan konfederasyon üyeleri enflasyon farkının uygulanması gereken rakamı şöyle açıkladı

"Yüzde 6'lık Toplu Sözleşme zammı ve üzerine gelecek olan enflasyon farkı da hesap edilerek 2025 yılında memur ve emeklilere aynı oranda bir artış yapılmalıdır. Bu durumda refah payı yüzde 32 oranında olacaktır. Bu oran 2025 Ocak ayında yüzde 16, 2025 temmuz ayında yüzde 16 olarak 2 taksit halinde ödenebilir. Emin olun bu artışın yapılması halinde dahi, memur ve emeklilerimizin 5 yıl önceki alım gücüne erişmesi yine de mümkün olmayacaktır. Bu yapıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak belirlenecek oranda refah payı artışı ödenmeye devam edilmelidir. Şu an 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ise, 1 asgari ücret ile eşitlenmelidir."