Eğlence devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyor

İngiliz eğlence şirketi Merlin Entertainments, 2013 yılında Türkiye pazarına girmesinin ardından, 1 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul'daki tüm eğlence merkezlerini kapatma kararı aldı. Bu karar, şirketin Türkiye'deki kârlılık problemleri ve pandemi sonrası yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle alındı. Madame Tussauds İstanbul, Sealife Akvaryumu ve Legoland İstanbul, 2025 yılı itibarıyla faaliyetlerine son verecek.

BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merlin Entertainments, Türkiye'deki eğlence merkezlerinin kârlılığını artırmak amacıyla bilet fiyatlarını önemli ölçüde düşürmüştü. Özellikle, Legoland ve Madame Tussauds İstanbul’a giriş imkânı veren ikili biletlerin fiyatı 644 TL'ye kadar indirilmişti. Ancak, yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüş, bu fiyat indirimlerine rağmen şirketin kar etmesini engelledi ve sonunda kapanma kararı alındı.

TÜRKİYE PAZARINA 2013'TE GİRDİ

Merlin Entertainments, Türkiye pazarına 2013 yılında girdi. Şirket, İngiltere'de eğlence sektörünün önemli aktörlerinden biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalara göre, Londra'ya giden her 4 kişiden 1'i, Merlin'in eğlence merkezlerini ziyaret etmişti.

MADAME TUSSAUDS İSTANBUL'UN AÇILIŞI

2016 yılında Grand Pera binasında 2 bin metrekarelik bir alanda açılan Madame Tussauds İstanbul, Türkiye'deki en popüler eğlence merkezlerinden biri haline gelmişti. Burada, 70’in üzerinde ünlü ismin balmumu figürü sergileniyordu. Merlin Entertainments, Madame Tussauds İstanbul’un uzun yıllar boyunca binlerce çocuk ve aileye unutulmaz deneyimler sunduğunu belirtti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Merlin Entertainments, Türkiye pazarından çekilme kararı hakkında yaptığı açıklamada, “Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Madame Tussauds İstanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SEA LIFE AKVARYUMU DA KAPANACAK

Merlin Entertainments’ın Türkiye'deki kapanma kararıyla birlikte, Sea Life Akvaryumu da 1 Ocak 2025 tarihinde kapanacak. 2015 yılında açılan akvaryumda, 270 derecelik panoramik okyanus odası ve 47 sergi tankı bulunuyordu. Akvaryumda yaşayan balıklar, yeni evlere nakledilmeden önce dünya standartlarında bakım almaya devam edecek.

LEGOLAND İSTANBUL DA KAPANIYOR

Doğu Avrupa’nın ilk Legoland’i olan Legoland İstanbul, Forum AVM’deki faaliyetlerini 1 Ocak 2025 itibarıyla sonlandıracak. Şirket, “LEGOLAND Discovery Centre Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı. Legoland İstanbul’un son faaliyet günü 31 Aralık 2024 olacak. Perakende mağazası ise 31 Ocak 2025’e kadar açık kalacak.