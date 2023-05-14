Eğlence mekanında silahlı dehşet

Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanına tabanca ile ateş açıp, 4 müşteriyi yaralayan Abdülsamet Y. (22), polis ekiplerince yakalandı.

Eğlence mekanında silahlı dehşet

DHA’nın haberine göre, Atakum ilçesinde 12 Mayıs'ta Abdülsamet Y., A.E.'nin sahibi olduğu Mimar Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanına taksi ile gidip, tabanca ile rastgele ateş açtı. 4 müşteri yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Durumu ağır olan S.K., özel bir hastaneye, M.Ö., B.D. ve V.K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kaçma hazırlığı yaptığı Kavak ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Abdülsamet Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

eglence-mekanina-ates-acip-4-kisiyi-yaralayan-supheli-gozaltina-alindi-3218-dhaphoto1.jpg

eglence-mekanina-ates-acip-4-kisiyi-yaralayan-supheli-gozaltina-alindi-3218-dhaphoto2.jpg

eglence-mekanina-ates-acip-4-kisiyi-yaralayan-supheli-gozaltina-alindi-3218-dhaphoto3.jpg

eglence-mekanina-ates-acip-4-kisiyi-yaralayan-supheli-gozaltina-alindi-3218-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu Güncel
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz' Dünya
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz'
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir? Keşfet
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler Magazin
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak Güncel
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı Güncel
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı