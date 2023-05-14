Eğlence mekanında silahlı dehşet

DHA’nın haberine göre, Atakum ilçesinde 12 Mayıs'ta Abdülsamet Y., A.E.'nin sahibi olduğu Mimar Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanına taksi ile gidip, tabanca ile rastgele ateş açtı. 4 müşteri yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Durumu ağır olan S.K., özel bir hastaneye, M.Ö., B.D. ve V.K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kaçma hazırlığı yaptığı Kavak ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Abdülsamet Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.