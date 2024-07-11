Egoistliğin fotoğrafı çekildi. Cenk'e verse yarı finaldeydik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Egoistliğin fotoğrafı çekildi. Cenk'e verse yarı finaldeydik

Turnuvada gösterdikleri performansa herkesi gururlandıran millilerimizin egoist insanların kararları yüzünden yarı finali nasıl kaçırdığının en güzel resmi ortaya çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda milli takımımız çeyrek finale kadar yükselerek hepimizi gururlandırırken egoist kararlar yüzünden kaçan yarı final şansı pes artık dedirtti.

DEĞİŞİKLİKLERİ BİR TÜRLÜ YAPMADI

Hollanda karşısında 1-0 öndeyken bir türlü gerekli değişiklikleri yapmayan teknik direktör Montella ay-yıldızlıların Hollanda karşısında 2-1 geriye düşmesini sadece izlemekle yetindi.

Gole en ihtiyacımız olduğu dakikalarda kendi şahsi hesapları için sahaya bir türlü forvet sokmayan İtalyan teknik adam artık maçın bitmesine çok az bir zaman kala 82’de Cenk Tosun’u 89’da ise Semih Kılıçsoy’u oyuna soktu.

CENK'E VERSE YARI FİNALDEYDİK

İkili oyuna dahil oldukları kısa sürede elinden geleni yapıp millilerimiz için mücadelede etsede bu sefer de başka bir egonun kurbanı oldular.

Karşılaşmanın bitmesine artık saniyeler kala etkili gelen millilerimizde topu alan Kerem Aktürkoğlu boşta duran Cenk Tosun’a vermek yerine önü kapalı olmasına rağmen şut çekti.

Kerem Aktürkoğlu’nun çektiği şut kaleden kaleyi bile bulmadan geri dönerken millilerimizin de yarı final hayalleri suya düştü.

Egoist tercihlerin kurbanı olan millilerimiz ve milyonlarca taraftarın elinde ise sadece çeyrek final ile övünmek kaldı.

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