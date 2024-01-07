Eğri oturalım doğru konuşalım atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Eğri oturalım doğru konuşalım atasözünün anlamı nedir?
Eğri oturalım doğru konuşalım atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Eğri oturalım doğru konuşalım atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi veya olayı değerlendirirken, kişiye ya da olaya karşı duyguları katmadan yorum yapılmalıdır.

Olay ne olursa olsun doğru olanı bulmak gerekir. Taraflar hakkında yorum yapmadan önce eğriliklerin de tespitinin yapılması gerekir.

EĞRİ OTURALIM DOĞRU KONUŞALIM ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eğri oturalım doğru konuşalım bu konuda haklı olan sen değildin."

"Vallahi müdürü çok takdir ettim eğri oturup doğru konuştu, hak edene hakkını verdi."

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