Genellikle kaşıntı ve döküntü olarak görülen egzama çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan. Egzama belirtileri yaşayan kişiler öncelikle uzman hekime başvurmalıdır. Peki, egzama nedir? Egzama neden olur?

EGZAMA NEDİR?

Egzama, cildin iltihaplanması nedeniyle oluşan deri hastalığıdır. Tıp literatüründe "atopik dermatit" olarak da adlandırılan egzama, genellikle kaşıntılı, kızarık, kuruluğa ve kabarıklığa neden olan bir döküntüyle karakterizedir.

Egzama, genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak yaşam boyu devam edebilir. Bu durum, genetik yatkınlığın ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkabilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELER?

Egzama belirtileri ve özellikleri şunları içerebilir:

Kaşıntı:

Egzama, genellikle şiddetli kaşıntıya neden olan bir durumdur. Kaşıma, cildin daha fazla tahriş olmasına ve iltihaplanmasına yol açabilir.

Kızarıklık:

Egzama olan alanlarda cilt genellikle kızarık ve iltihaplıdır.

Kuruluk ve Pullanma:

Cildin kuruması, egzama belirtileri arasında yer alır. Kuruyan cilt, pul pul dökülebilir.

Kabarıklık:

Egzama nedeniyle ciltte şişlik ve kabarıklık olabilir.

Ağrı ve Rahatsızlık:

Egzama, ciltte ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilir.

Egzama, genellikle genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi tepkileri, çevresel faktörler (alerjenler, kuru hava, kimyasal maddeler) ve cilt bariyerinin zayıflığı gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonuyla tetiklenebilir. Egzama, bir atopi (alerjik reaksiyonlara yatkınlık) durumu olan atopik dermatitin bir türüdür.

Tedavi genellikle, cildin nemlendirilmesi, kaşıntının kontrol altına alınması ve egzama belirtilerini hafifletmek amacıyla kortikosteroid krem veya merhemler gibi topikal ilaçların kullanılmasını içerir.

Egzama tedavisi için bir uzman hekime başvurulması tavsiye edilir.