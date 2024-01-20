Egzama nedir? Egzama neden olur?

Kaynak: Haber Merkezi
Egzama nedir? Egzama neden olur?
Bir deri hastalığı olan egzama tıp literatüründe ‘atopik dermatit’ olarak adlandırılmaktadır. Yaşam boyu devam edebilen egzama da genetik yatkınlık kaynaklı olabileceği gibi çevresel faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Peki, egzama nedir? Egzama neden olur?

Genellikle kaşıntı ve döküntü olarak görülen egzama çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan. Egzama belirtileri yaşayan kişiler öncelikle uzman hekime başvurmalıdır. Peki, egzama nedir? Egzama neden olur?

EGZAMA NEDİR?

Egzama, cildin iltihaplanması nedeniyle oluşan deri hastalığıdır. Tıp literatüründe "atopik dermatit" olarak da adlandırılan egzama, genellikle kaşıntılı, kızarık, kuruluğa ve kabarıklığa neden olan bir döküntüyle karakterizedir.

Egzama, genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak yaşam boyu devam edebilir. Bu durum, genetik yatkınlığın ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkabilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELER?

Egzama belirtileri ve özellikleri şunları içerebilir:

Kaşıntı:

Egzama, genellikle şiddetli kaşıntıya neden olan bir durumdur. Kaşıma, cildin daha fazla tahriş olmasına ve iltihaplanmasına yol açabilir.

Kızarıklık:

Egzama olan alanlarda cilt genellikle kızarık ve iltihaplıdır.

Kuruluk ve Pullanma:

Cildin kuruması, egzama belirtileri arasında yer alır. Kuruyan cilt, pul pul dökülebilir.

Kabarıklık:

Egzama nedeniyle ciltte şişlik ve kabarıklık olabilir.

Ağrı ve Rahatsızlık:

Egzama, ciltte ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilir.

Egzama, genellikle genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi tepkileri, çevresel faktörler (alerjenler, kuru hava, kimyasal maddeler) ve cilt bariyerinin zayıflığı gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonuyla tetiklenebilir. Egzama, bir atopi (alerjik reaksiyonlara yatkınlık) durumu olan atopik dermatitin bir türüdür.

Tedavi genellikle, cildin nemlendirilmesi, kaşıntının kontrol altına alınması ve egzama belirtilerini hafifletmek amacıyla kortikosteroid krem veya merhemler gibi topikal ilaçların kullanılmasını içerir.

Egzama tedavisi için bir uzman hekime başvurulması tavsiye edilir.

Son Haberler
Galatasaray kongresinde Arda Güler alkışlar içerisinde sahneye çıktı. Fenerbahçeliler şokta Spor
Galatasaray kongresinde Arda Güler alkışlar içerisinde sahneye çıktı. Fenerbahçeliler şokta
Türkiye'nin ilk astronotunun uzay aracı istasyona kenetlendi Gündem
Türkiye'nin ilk astronotunun uzay aracı istasyona kenetlendi
Gazze'de can kaybı 24 bin 927’ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 24 bin 927’ye yükseldi
Çıldırtan sokak röportajı: “Burası islam devleti. Ben Cumhuriyeti falan kabul etmiyorum.” Video
Çıldırtan sokak röportajı: “Burası islam devleti. Ben Cumhuriyeti falan kabul etmiyorum.”
Günde bir kase tüketene uykusuzluk uğramıyor. İşte kalp dostu mucize meyve Sağlık
Günde bir kase tüketene uykusuzluk uğramıyor. İşte kalp dostu mucize meyve
Bir Sevdadır konusu nedir? Bir Sevdadır ne zaman başlıyor? Magazin
Bir Sevdadır konusu nedir? Bir Sevdadır ne zaman başlıyor?
Babasıyla fırında çalışan 8 yaşındaki çocuğun hamur açma yeteneğini öve öve bitiremediler Video
Babasıyla fırında çalışan 8 yaşındaki çocuğun hamur açma yeteneğini öve öve bitiremediler