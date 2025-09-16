Egzersiz mi, ilaç mı? Depresyonu yenen formül: Bilim cevap verdi!

Günümüzde ruh sağlığı sorunları, küresel bir salgın gibi hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her sekiz kişiden biri (970 milyon) zihinsel bir bozuklukla mücadele ediyor ve bu yük, 2030’a kadar 6 trilyon dolara ulaşacak. Peki, bu krizde en güçlü çözüm nedir?

Yeni bilimsel bulgular, egzersizin ilaçlardan ve terapi seanslarından daha etkili olduğunu gösterdi. Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Ben Singh’in liderlik ettiği çalışma, fiziksel aktivitenin depresyon tedavisinde danışmanlıktan 1.5 kat, önde gelen antidepresanlardan ise daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, 12 haftalık egzersiz programlarının semptomları hızla azalttığını ve hatta “hafta sonu savaşçısı” modelinin, yani haftada bir-iki gün yoğun egzersizin bile faydalı olduğunu vurguladı.

BMJ’de 2024’te yayınlanan sistematik inceleme ve ağ meta-analizi, majör depresif bozukluk için en uygun egzersiz dozunu belirledi: Haftada üç ila beş kez, 45 dakikalık orta yoğunluklu yürüyüş veya dans gibi aerobik aktiviteler, psikoterapi ve ilaçlara göre daha iyi sonuçlar sağladı.

Araştırmacılar, egzersizin beyinde serotonin ve endorfin salgısını artırarak anksiyete ve psikolojik stresi azalttığını belirtti. Özellikle 2024’te kadın üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışma, egzersizin başa çıkma becerilerini geliştirerek psikolojik dayanıklılığı artırdığını ve depresyon skorlarını yüzde 30 düşürdüğünü gösterdi.

Yabancı uzmanlar bu bulguları memnuniyetle karşıladı. Kanada McMaster Üniversitesi’nden Prof. Jennifer Heisz, “Egzersiz, beyin süreçlerini dönüştürür; sadece 10 dakikalık bir yürüyüş bile stresi eritir ve uykuyu düzeltir.” dedi.

New York Times’taki röportajında, yoğun egzersizin anksiyetelileri kısa vadede zorlayabileceğini, ancak orta seviyede düzenli hareketin herkes için ideal olduğunu belirtti.

ABD’li epidemiyolog Dr. Felipe Lobelo, egzersizin sosyal destek ve öz-yeterlilik mekanizmalarını harekete geçirerek mental sağlığı koruduğunu söyleyerek, “COVID-19 pandemisinde egzersiz yapanlar, anksiyete riskini yüzde 25 azalttı.” dedi.

2025’te Georgia Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışma, egzersizin “neden” ve “nerede” yapıldığının önemini vurguladı: “Doğa yürüyüşleri, kapalı spor salonlarından daha fazla mutluluk hormonu salgılatıyor.”

Çinli araştırmacılar, egzersizin stres ve dayanıklılık yoluyla mental sağlığı iyileştirdiğini kanıtladı; erkeklerde haftalık egzersiz süresi kadınlara göre daha uzun olsa da, herkes için faydalı olduğu görüldü.

Sonuç olarak, egzersiz yalnızca bedeni değil, zihni de iyileştiriyor. Uzmanlar, haftada 150 dakika orta düzey aktiviteyi önerirken, “Daha fazla her zaman değil; dengeli tutun” uyarısı yaptı. Bu bulgular, ruh sağlığı politikalarını yeniden şekillendiriyor. Spor salonları, terapi odalarının yerini almaya hazır mı?

