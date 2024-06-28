Egzersiz yaparken dikkat! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Egzersiz yapmanın genel sağlık ve zindelik için oldukça önemli olduğu biliniyor. Ancak, egzersiz yaparken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. AAksi takdirde, beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabilir.

Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar geldi.

Uzman Görüşleri:

Spor Hekimi Dr. Ayşe Yılmaz:

"Egzersiz yapmadan önce ısınmak ve soğumak çok önemlidir. Düzenli egzersiz programına başlamadan önce doktor kontrolünden geçmek ve egzersiz programının kişiye özel olması gerekir."

Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Demir:

"Egzersiz sırasında aşırı zorlamamak ve vücudun sinyallerini dinlemek gerekir. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissedildiğinde egzersize ara verilmeli ve doktora başvurulmalıdır."

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Canpolat ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İsmail Özturan, egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları vurguladı.

Dr. Canpolat, her bireyin fiziksel koşullarına uygun egzersizleri seçmesinin önemini belirtti. Yaş, kilo, efor kapasitesi ve var olan sağlık durumları, egzersiz türünün seçiminde kritik rol oynar.

Dr. Özturan ise, egzersiz öncesi ve sonrası yapılan doğru ısınma ve soğuma hareketlerinin, kas ve tendon yaralanmalarını önlemede etkili olduğunu ifade etti.

Egzersiz yaparken, ani hareketlerden kaçınmak, aşırı yüklenmeleri önlemek ve düzenli aralıklarla dinlenmek gerektiğini vurgulayan Dr. Canpolat, uygun spor kıyafetleri ve ekipman kullanımının da önemine dikkat çekti.

Dr. Özturan, egzersiz sırasında yeterli sıvı alımının ve özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklara maruz kalmamak için sabah ve akşam serin saatlerinde egzersiz yapmanın önemini belirtti.

Egzersiz yaralanmaları, genellikle ısınmadan yapılan hareketler, aynı hareketlerin tekrarı ve uygun olmayan giysi veya ekipman kullanımından kaynaklanır.

Dr. Özturan, spor sakatlanmalarını önlemek için, spora başlamadan önce ve sonra profesyonel yardım almanın faydalı olabileceğini söyledi.

Bilimsel Araştırmalar:

2022 yılında Journal of Sports Science & Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, ısınmanın egzersiz sonrası kas ağrılarını ve yaralanma riskini azaltabileceğini gösterdi.

2021 yılında European Heart Journal dergisinde yayınlanan başka bir araştırma, aşırı egzersizin kalp krizi riskini artırabileceğini gösterdi.

Egzersiz Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Isınma ve soğuma: Egzersiz yapmadan önce en az 5-10 dakika ısınmak ve egzersizden sonra da 5-10 dakika soğumak önemli. Isınma ve soğuma hareketleri, kaslarınızı esneterek yaralanma riskini azaltır.

Doğru kıyafet ve ayakkabı: Egzersiz yaparken rahat ve terletmeyen kıyafetler ve spor ayakkabılar giymek önemli.

Yeterli su içmek: Egzersiz sırasında ve sonrasında bol su içmek, dehidrasyonu önler ve kaslarınızı sağlıklı tutar.

Dinlenme: Vücudunuzu dinlemek ve aşırı zorlamamak önemlidir. Yorgun hissediyorsanız veya herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz dinlenmelisiniz.

Düzenli doktor kontrolü: Özellikle kronik bir hastalığınız varsa veya uzun süredir egzersiz yapmıyorsanız, egzersiz programına başlamadan önce doktor kontrolünden geçmeniz önemli.

Kişiye özel program: Egzersiz programı, kişinin yaşına, sağlık durumuna ve kondisyon seviyesine göre belirlenmeli.

Egzersiz yaparken bir partneriniz veya arkadaşınızla birlikte olmak motivasyonunuzu artırabilir.

Egzersiz yaparken müzik dinlemek keyifli bir atmosfer oluşturabilir.

Egzersiz programınızı zamanla kademeli olarak zorlaştırabilirsiniz.

Egzersiz yapmaktan keyif almanız önemlidir. Sevdiğiniz bir egzersiz türü seçmeniz, egzersizi bir rutin haline getirmenize yardımcı olacak.