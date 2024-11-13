Egzersizlerle tansiyon düşer mi? Uzmanlar ve bilim açıklıyor...

Hipertansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur ve kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Peki, egzersizler tansiyonu nasıl düşürür ve hangi tür egzersizler en etkili sonuçları sağlar? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında bu sorunun cevabını incelendi.

Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırma, düzenli egzersizin yüksek tansiyonu düşürdüğünü ve kalp sağlığını iyileştirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmak, kan basıncını kontrol altında tutmada önemli bir rol oynadı.

Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi aktiviteler, kalp ve damar sağlığını destekleyerek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Bir başka araştırma, düzenli egzersizin kan basıncında 5-7 mmHg'lik bir düşüş sağlayabileceğini gösterdi. Bu düşüş, tansiyon ilaçlarının sağladığı etkiye yakın bir seviyededir ve bu nedenle egzersiz, hipertansiyon tedavisinde önemli bir tamamlayıcı yöntem olarak kabul edildi.

Kardiyolog Dr. Ebru Özenç, düzenli egzersizin tansiyonu düşürmede etkili olduğunu ve hipertansiyon hastalarının egzersiz programlarına başlamadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini belirtti. Dr. Özenç, egzersizin kalbi güçlendirdiğini ve daha güçlü bir kalbin daha az çabayla daha fazla kan pompalayarak tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, egzersizin yanı sıra kilo kontrolünün de tansiyon üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Obezite, hipertansiyon için önemli bir risk faktörüdür ve kilo vermek, kan basıncını düşürmede etkili olabilir. Prof. Dr. Kılıçkesmez, egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bir arada uygulanmasının, tansiyon kontrolünde en iyi sonuçları verdiğini belirtti.

Kardiyolog Dr. Ali Can, egzersizin hipertansiyon tedavisindeki önemine dikkat çekti:

"Düzenli egzersiz, tansiyon kontrolünde önemli bir rol oynar. Hastalarımıza, haftada en az 150 dakika egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Bu, ilaç tedavisinin etkinliğini artırabilir."

Fiziksel aktivite uzmanı Dr. Zeynep Korkmaz ise, "Egzersiz yaparken bireylerin kendi kondisyon seviyelerine uygun aktiviteler seçmeleri önemlidir. Yavaş yavaş başlanarak, süre ve yoğunluk artırılmalıdır" dedi.

Egzersiz, yüksek tansiyonu düşürmede etkili ve doğal bir yöntem.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, düzenli fiziksel aktivitenin kan basıncını kontrol altında tutmada önemli bir rol oynadığını gösterdi. Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi aerobik egzersizler, kalp ve damar sağlığını destekleyerek tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir. Ancak, egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak önemli.