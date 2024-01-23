Egzoz muayene ücreti ne kadar? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Milyonlarca araç sürücüsünün belirli dönemlerde egzoz muayenesi yaptırması gerekiyor. Zorunlu olan egzoz emisyon ölçümü hususi ve resmi araçlar için ilk 3 yaş sonunda ve sonra da her iki yılda bir yapılması gerekiyor. Diğer araçlarda ise ilk bir yaş sonunda ve her yıl yapılması gerekiyor.

EGZOZ MUAYENESİ YAPILMAMASI DURUMUNDA CEZA NE KADAR?

Egzoz muayenesi yapılmaması durumunda araç sahipleri 1 Ocak’tan itibaren 9 bin 943 lira ceza ödüyor. Ayrıca aracın egzoz emisyon ölçümünün standartlara aykırı çıkması durumunda ise ödenecek ceza 19 bin 897 lira oluyor.

EGZOS MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e-Devlet'te de yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, egzoz emisyonu için 2024 yılı ücretini açıkladı. Buna göre egzoz muayene ücreti KDV dahil 256 lira oldu. Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2024 yılı için Bakanlığımızca egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin birim fiyatlar belirlenmiştir. Bu kapsamda: Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Bedeli K.D.V. Dahil 256 TL (163 TL Bakanlık Payı, 93 TL İstasyon Payı) Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Bedeli 26.340TL 1/1/2024 itibari ile istasyonların ellerinde bulunan ölçüm kotaları yeni ücrete göre otomatik olarak hesaplanacaktır.”