Ehliyet almak zorlaşıyor! Bu hastalıkları olanlar ehliyet alamayacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet almak zorlaşıyor! Bu hastalıkları olanlar ehliyet alamayacaklar

Ehliyet Almak Zorlaşıyor! Bu Hastalıkları Olanlar Artık Sürücü Belgesi Alamayacak

Ehliyet almak isteyen veya mevcut ehliyetini yenilemek durumunda olan vatandaşlar için önemli değişiklikler kapıda! Sürücü adaylarında ve sürücülerde aranan sağlık şartlarına ilişkin yeni düzenlemelerle birlikte, belirli sağlık sorunları olan kişilerin sürücü belgesi alması veya mevcut belgelerini kullanması zorlaşacak.

Trafik Güvenliği Ön Planda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda hayata geçirilecek olan yeni yönetmelik, trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, araç kullanırken sürücünün ve diğer yol kullanıcılarının sağlığını tehlikeye atabilecek bazı hastalıklar ehliyet alımında veya kullanımında engel teşkil edecek.

Hangi Hastalıklar Ehliyet Alımını Engelleyecek?

Sürücü olmaya engel sağlık problemleri bulunan kişiler. Örneğin; denge problemi olanlar, işitme problemi olanlar, Her iki gözü 120 dereceden az görenler, İleri derecede diyabet hastası olanlar, Organ yetmezliği, kronik baş dönmesi olanlar ehliyet alamayacaklardır.

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Sağlık Raporları Daha Kapsamlı Olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte ehliyet alacak veya yenileyecek adaylardan istenen sağlık raporları daha detaylı olacak. Hekimler, adayların genel sağlık durumlarının yanı sıra yukarıda belirtilen hastalıklar açısından da titiz bir değerlendirme yapacaklar. Gerekli durumlarda uzman hekimlerden de görüş alınabilecek.

Amaç Trafik Kazalarını Önlemek

Yetkililer, bu yeni düzenlemelerin amacının ehliyet alımını zorlaştırmak değil, trafikteki can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirtiyorlar. Sağlık sorunları nedeniyle araç kullanması riskli olan kişilerin trafiğe çıkmasının engellenmesiyle, trafik kazalarının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

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