Ehliyet sahipleri dikkat. B sınıfına yeni düzenleme

Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet sahipleri dikkat. B sınıfına yeni düzenleme
2024’te B sınıfı ehliyet sahiplerinin hakları genişletiliyor. İşte kritik detaylar…

Ehliyet sahiplerin ilgilendiren bomba bir gelişme yaşandı. B sınıfına yeni br düzenleme geliyor. B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi için yeni bir düzenleme hazırlığına girildi.

Öte yandan B sınıfı ehliyet sahipleri, artık sadece taksi türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanma yetkisine sahip olmuştu.

Yeni düzenlemeyle B sınıfı ehliyet sahiplerinin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartının yeterli olacak.

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İddialara göre, A2 sınıfı motorlar da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edilecek.

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