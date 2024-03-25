Ehliyet sahipleri dikkat. B sınıfına yeni düzenleme

Ehliyet sahiplerin ilgilendiren bomba bir gelişme yaşandı. B sınıfına yeni br düzenleme geliyor. B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi için yeni bir düzenleme hazırlığına girildi.

Öte yandan B sınıfı ehliyet sahipleri, artık sadece taksi türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanma yetkisine sahip olmuştu.

Yeni düzenlemeyle B sınıfı ehliyet sahiplerinin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartının yeterli olacak.

İddialara göre, A2 sınıfı motorlar da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edilecek.