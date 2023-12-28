Ehliyet sınavına düzenekle girmişlerdi. 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Ehliyet sınavına düzenekle girmişlerdi. 2 kişi tutuklandı
Iğdır'daki bir ehliyet sınavında kopya çekebilmek için düzenek kuran ve yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen kişiler için yeni bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda sınavlarda düzenek kurularak kopya çektikleri iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı.

Sınavda kullanılmak üzere hazırlanan düzenek için 6 cep telefonu, 3 mobil modem, 4 gizli kamera, 2 kulak içi kulaklık, 3 kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, çok sayıda sim kart, batarya ve pil ele geçirildiği belirtildi.

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