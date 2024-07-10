Ehliyet sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzenekleri çıktı. Bu kadar emeği çalışmaya verse Prof. olurdu

Malatya'da, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ehliyet sınav merkezinde düzenlenen motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, analiz ve saha çalışmaları sırasında sınavda kopya çekileceği bilgisine ulaştı.

Ehliyet sınavının başlamasına kısa bir süre kala, Malatya KOM polisi sınav merkezine baskın düzenledi ve Y.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Y.D'nin ayakkabı tabanına yerleştirdiği düzenek ve mikro kulaklık polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

ORGANİZATÖRLE İLETİŞİM KURARAK KOYA ÇEKECEĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, Y.D'nin dışarıda bulunan ve N.A. adlı organizatörle iletişim kurarak kopya alacağı belirlendi. Malatya KOM Polisi'nin çalışmaları neticesinde, N.A. da gözaltına alındı ve üzerinde bulunan mikro kulaklık hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden organizatör olduğu iddia edilen N.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.