Ehliyet sınavında 9 kez başarısız olan aday kopya düzeneğini bakın neresine sakladı

Ehliyet sınavına 9 kez girip başarısız olan M.S., onuncu denemesinde, kurduğu kopya düzeneğini çıkarırken yakayı ele verdi. Kopya düzeneğinin yeri, görenlere pes dedirtti.

KAYNAK: DHA
Ehliyet sınavında 9 kez başarısız olan aday kopya düzeneğini bakın neresine sakladı

Mersin'de ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken M.S., sınav sonrası üzerindeki düzeneği çıkarırken polise suçüstü yakalandı. M.S'nin daha önce 9 kez sınava girdiği ve hepsinde başarısız olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nda kopya çekilmesi olaylarının artması üzerine sınav merkezlerinin çevresinde önlem aldı.

ehliyet-sinavinda-duzenekle-kopya-ceken-aday-polise-yakalandi-2942-dhaphoto3.jpg

Ekipler, Suphi Öner Öğretmenevi e-Sinav Merkezi’ndeki sınavdan çıkan M.S.’nin üzerindeki gizli cihazı H.E. ve N.M.’nin çıkartmaya çalıştığını fark etti.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi.

14 Ağustos’ta yine aynı düzenekle sınava girmeye çalışırken yakalanan Ç.S.'ye canlı teşhis işlemi yaptırıldığı ve kendisine cihazı yerleştirenlerin aynı kişiler olduğu belirlendi.

ehliyet-sinavinda-duzenekle-kopya-ceken-aday-polise-yakalandi-2942-dhaphoto2.jpg

KOPYA DÜZENEĞİYLE 74 ALMIŞ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, gizli cihazla sınava girdiği tespit edilen M.S.'nin 2021 yılından bu zamana kadar toplam 9 kez sınava girdiği ve başarısız olduğu, son sınava gizli cihazla girdiği ve 74 puan aldığı tespit edildi.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen eşyalar arasında telefon ve cihaz düzeneği için özel tertibatlı iç çamaşırlarının bulunduğu anlaşıldı.

ehliyet-sinavinda-duzenekle-kopya-ceken-aday-polise-yakalandi-2942-dhaphoto4.jpg

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haberler
Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan kişi tutuklandı
Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan kişi tutuklandı
Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
Ehliyet sınavı öncesi kopya düzeneğini test ederken yakalandılar
Ehliyet sınavı öncesi kopya düzeneğini test ederken yakalandılar
Kocaeli Üniversitesi'nde kopya skandalı
Kocaeli Üniversitesi'nde kopya skandalı
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar Magazin
Ecem Erkek yaşadığı talihsizlikleri büyüye bağladı. Bana 'domuz bağı büyüsü' yaptılar
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ankaragücü maçında kırdığı rekoru açıkladı
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı Gündem
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı
Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin düğününe katıldı Yaşam
Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin düğününe katıldı
Uzmanlar borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 20 hisse... Ekonomi
Uzmanlar borsa yatırımcılarına seslendi: İşte en çok yükselecek 20 hisse...
Emeklinin içler acısı halinin özeti bu cümle: Çocuklar olmasa acımızdan ölüyoruz Gündem
Emeklinin içler acısı halinin özeti bu cümle: Çocuklar olmasa acımızdan ölüyoruz
Öğretmenler Meclis'e yürüyecek Gündem
Öğretmenler Meclis'e yürüyecek