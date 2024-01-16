Ehliyet sınavında joker oyunu. Sınav yok kurs yok ama ehliyet alıyorlar

Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in haberine göre, ehliyette joker şirketler bir sektöre dönüştü.

Ehliyet almak için hem kursa gidilmesi gerekiyor hem de sınava. Ancak joker şirketler sürücü adayının yerine her şeyi yapıyor.

Joker şirketlerin ehliyet fiyatı 8 bin TL’den 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. B sınıfı ehliyeti için şirket ile geçilen iletişimde B sınıfı ehliyetinin 11.700 TL olduğu belirtildi.

Ön ödeme alınmadığını ve işlemlerin başladığını e-devletten görülebildiğini aktardılar.

700 TL’lik kayıt ücreti alındığını belirten şirket çalışanları ehliyetin 20 günde teslim edildiğini de söyledi.

Şirket sınav ücretinin 9 bin TL olduğunu ve ücretin önden alındığını vurguladı.

Okuma yazma bilmesinin de önemi olmadığını vurgulayan joker şirket sınava kendilerinin gireceklerini ve sorun olmayacağını bildirdi.

Sınav geçti belgesinin fotoğrafının atılacağını belirten şirket, e devletten onayı görebileceklerini ve daha sonra kargo ile ehliyetin yollanacağını söyledi.

PARANIN 3’TE BİRİ BENİM

Daha önce jokerlik yapan kişi “Çalıştığım şirketin müşteriden aldığı paranın 3’te 1’i benim oluyordu. Yakalanmamak için adayın T.C. kimlik numarasını, anne, babası, kardeşlerinin isimlerini ezberliyordum. Bir keresinde benden şüphelendiler ve ‘3. kardeşinin adı ne’ diye sordular. Ezberlediğim için sorun yaşamadım. Jokerliği bıraktım. Şu an sigortalı farklı bir iş yapıyorum” dedi. Annesi için joker aradığını söyleyen bir kişi ise “Annemin ilkokul diploması var ama okuma yazması yok. O yüzden joker arayışım oldu. Anneme benzeyen kadın jokerleri olduğunu söylediler. Parayı verdikten sonra istediğim zaman ehliyeti alabileceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hapis cezasının da olduğunu belirtmek gerekiyor.