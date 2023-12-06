Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere

"500 yıl önce İstanbul'u kuşattığımız zaman

Bizanslı bilginlerin İtalya’ya göç etmelerini önleyememiştik.

İşte bugün Avrupa'dan rövanşı alıyoruz." demişti

Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip…

Türkiye’yi 1930’lu yıllardaki üniversitelerin yapısını değerlendirmek gerekirse

öğrenim durumunu dönem dönem ele almamız daha anlamlı olacaktır.

İlk olarak karşımıza 1925 yılında kurulan Ankara Hukuk Mektebi daha sonra

1926’da faaliyete geçen Gazi Eğitim Enstitüsü ve

1930’da kurulan Ziraat Enstitüsü karşımıza çıkmaktadır.

Bu okul, tamamı Alman bilim insanlarından oluşan bir ekip ile çalışıyordu.

Ziraat Fakülteleri Almanya ile aynı eğitim sistemini benimsemiş

kısa bir süre sonra yani reform ile Yüksek Ziraat Enstitüsüne dönüştürülmüştür.

1933‘te gerçekleşen Üniversite Reformu

bir dizi gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkmış,

Almanya’dan gelecek akademisyenler kurulacak

İstanbul Üniversitesi için çok fazla önem arz edecektir.

Albert Einstein, 17 Eylül 1933 tarihinde Türkiye'ye bir mektup göndererek

40 Yahudi bilim insanının Türkiye'de idame edilmesi talebinde bulunmuştur.

Mektubun gerçekliği, 1949 yılında Princeton Üniversitesi'nde öğrenci olan

Münir Ülgür tarafından da doğrulanmaktadır.

Ülgür'ün anlattığına göre Einstein şöyle demiştir:

“Biliyor musun, sizin ülkeniz asrın en büyük liderini yarattı.”

ve 1930’lu yıllarda Atatürk’ten de Türkiye'deki bir üniversitede

eğitim vermek için davet aldığını açıklamıştır.

Albert Einstein’ın mektubu Eğitim Bakanlığı’na ithafen yazılsa da

mektup dönemin Başbakan’ı İsmet İnönü’ye iletilir.

Almanya ile ters düşmek istemeyen İnönü, bilim insanlarının

maaşlarının yüksekliğini gerekçe göstererek

Einstein’ın teklifini reddeden bir cevap yazdırır.

İsmet İnönü'nün ret kararından kısa bir süre sonra bu haber ve

Einstein'dan gelen mektup Mustafa Kemal Atatürk'e ulaştı.

Böyle bir talebin reddedilmesini kabul edilemez olarak gören Atatürk,

derhal başbakanı, Eğitim Bakanlığı'nı ve

Dr. Sami Günzberg'i bir araya getiren bir toplantı ayarladı.

Einstein'ın teklifinin kabul edileceğini açıkladı.

Hemen bir davet mektubu hazırlandı.

Kaleme alınan davet mektubu, sadece adı verilen 40 bilim insanını değil,

tüm bilim insanlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Mektupta, Türkiye Cumhuriyeti'nde yükseköğretimin yeniden yapılandırıldığından,

bu bilim insanları için özgür ve verimli bir ortam yaratılacağından bahsedildi.

Türkiye gelecek akademisyenler için herhangi bir kısıtlama getirmez.

Gelen bilim insanlarıyla sadece şu şart koşularak gelmeleri talep edildi;

İlk önce tercüman ile derslere girecekler ama

kısa sürelerde Türkçe öğrenip dersleri Türkçe olarak verecekler ve

böylelikle yeni yetişecek akademisyenler onların yerlerine geçecekti.

İlk olarak 1931 yılında 56 yaşındaki Albert Malche Türkiye’ye davet edilir.

Malche’ın mektubunu Mustafa Kemal’in onayıyla Dr. Reşit Galip hazırlamıştır.

1 Ağustos 1933 günü açılan ilk modern Türk üniversitesindeki

profesörlerin çoğunu yabancılardan oluşur.

1933’te 65 öğretim görevlisinden 38’i yabancı, 27’si Türk’tü ve

yabancıların büyük kısmını da Almanya’dan gelen göçmen hocalar teşkil ediyordu.

Bu sadece Prof. Malche’nin planlamasının icabı olarak değil,

Alman hocaların gelişi nedeni ile de böyle olmuştu.

1933 yılında Hitler’in şansölye olmasıyla birlikte

üniversitelerde eğitime veren birçok akademisyenin diplomalarına el konulmuştu.

Alman akademisyenler kendilerini kabul edecek ülke aramaya başladılar.

İsviçre, Hollanda, Fransa gitmeyi düşündükleri ülkeler arasındaydı.

Türkiye bu yıllarda üniversite reformunu gerçekleştirmeye çabalıyordu.

Almanya’daki baskıcı atmosfer Üniversite Reformu için büyük bir şans olmuş,

çok sayıda kütüphaneler kurulmuş, laboratuvarlar açılmıştır.

İlk gün başvuru sayısı otuz iken diğer kurumların da talepleri ile sekiz yüze kadar ulaşır.

Türkiye, dünyada Amerika’dan sonra en çok sayıda

Alman profesörü kabul eden ülke haline gelmişti.

Türkiye bu bilim insanlarına adeta kucak açmış tarihteki korkulan

Türk imajının yerine sarıp sarmalayan, korumacı bir millet imajına bürünmüştür.

O bilim insanlarından bazıları şöyle:

Alfred Kantorowicz;

Philipp Schwartz

Hans Reichenbach

Walther Franz

Von Aster

Albert Eckstein

Zuckmayer

Holzmeister

Carl Ebert

Paul Hindemith

Dessauer

Rudolf Nissen

Erich Frank

Von Hippel

Von Mises

Fritz Arndt

Finlay Freundlich

Clemens Bosch

Çağdaş Türkiye'nin mimarları…

Onlar eğitim, özellikle de üniversite reformlarında

Atatürk'ün beyin takımını oluşturdular.

Bu aydınların ülkeye yerleşmesi

muhteşem derecede bir bilgi ve kültür aktarımına sebep olmuştu.

Akademik dünyanın en iyilerinin gelişiyle İstanbul Üniversitesi adeta

en iyi Türk-Alman üniversitesi olmuştu.

Türkiye'de bir profesör 150 lira aylık alırken,

yabancı profesöre 500-800 lira aylık verildi.

Bu miktar, milletvekili maaşlarının üç katıydı.

Yoksul bütçeye karşın bu denli yüksek ücret ödenmesi,

o günkü yöneticilerin bilime ve aydınlanmaya verdikleri önemin bir göstergesiydi.

Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, Prof. Philipp Schwartz'la

çalışma koşulları ve ücret konusundaki anlaşmayı imzalarken

yaptığı konuşmada şu anlamlı sözleri söylemişti:

"Biz fakir bir ülkeyiz. Sizlere layık olduğunuz ücretleri veremiyoruz.

Ancak Mustafa Kemal'in kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti’nde

sizler yeni bir bilimsel uyanış açacaksınız.

Burada doğacak yeni bilimin feyizli ışıkları bütün dünyayı aydınlatacaktır.

Bilim ve yöntemlerinizi getirin, gençlerimize bilginin yollarını gösterin."

Nazi Almanya’sından göç ile başlayan bu serüven,

genç Türkiye’de canlanması gereken üniversite yaşamına enerji katmıştır.

Çünkü bu bilim insanları görevlerini bir namus borcu bilmişler,

canla başla çalışarak katkı sunmuşlardır.

Bu göçle birlikte Türkiye’ye gelen bilim insanlarından

Ord. Prof. Fritz Neumark ne demişti:

“Türkler pek farkında değil; ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır.

Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz.”

Besim Turhan,

Münevver (Arsan) Yenerman,

Süreyya Tanay,

Bedrettin Pars,

Kemal Akgüder Türkiye’de patoloji alanında başarısı bilinen ve

Philipp Schwartz’ın yetiştirdiği insanlardan sadece birkaçıdır.

Philipp Schwartz, 1927-33 yılları arasında aynı enstitüde

Genetik Patoloji ve Patoloji Anatomisi dalında profesör olarak görev yapmış,

Nazi rejimi uygulamalarından dolayı Mart 1933’te

İsviçre’ye kaçmak zorunda kalmıştır.

1933-45 yılları boyunca, kendisinin kurduğu

Yurtdışındaki Alman Bilim Adamları için Acil Yardım Birliği’nin başkanlığını yürütmüştü.

Ekim 1933’te ilk görüşmeler için aldığı çağrıyla Türkiye’ye gitmiş ve

süreç içinde 200 civarında bilim insanı ve çeşitli sanat dallarından göçmenlerin

Türkiye’ye gelişini sağlamıştı.

Schwartz, 1939 yılında kendisi ve ailesi için

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunmuştur.

Bu talebi ancak 28.04.1948 tarihinde karşılanmıştır.

Fakat Türk vatandaşlığına geçmesiyle, Türkiye’de çalıştığı dönemler de dâhil,

emeklilikte tüm haklarının kaybı söz konusudur.

Bunun adil bir uygulama olmadığına dair birçok yazışma gerçekleştirmiş olsa da

durumda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

19.10.1948 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesör unvanını almıştır.

1950 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Massaschussetts Eyalet Yönetimi’nden,

Wrentham State School’un Akıl Hastalıkları Hastanesi Araştırma Merkezi’nde

yeni doğanlarda doğum travmaları nedenli kalıcı beyin hasarları konusunda

bir yıl süreyle araştırma yapmak üzere davet edilmiştir.

Amerika’da geçirdiği bu bir yıllık araştırma süresi sonunda döndüğünde,

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na,

emeklilik hakları konusundaki sorunların çözülmemiş olmasından dolayı,

görevinden istifa etmek zorunda kaldığını bildirmiştir.

Yapılmış araştırmalar, Schwartz’ın, 1952 ve 1958 yıllarında

Almanya’nın Hakların İadesi Yasası kapsamında üniversitedeki

eski kürsüsüne dönmek için başvuruda bulunduğunu,

fakat yaşının gerekçe gösterilerek, talebinin geri çevrildiğini göstermektedir.

Amerika’da ise, 82 yaşına kadar, çalıştığı birimi yönetmeye devam etmiş,

83 yaşında da vefat etmiştir.

Frankfurt Goethe Üniversitesi, Nazi rejimi doğrultusunda işten çıkardığı ve

onlara geri dönmeleri için gerekli imkânları zamanında tanımadığı akademisyenlerden

özür dilediği bir töreni 2014 yılında gerçekleşirmiştir.

Aynı törende, Tıp Fakültesi bahçesinde Philipp Schwartz için

bir anıt açılışı da gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi ise 1973 yılında kendisine Şeref Doktoru unvanı vermiş,

2002 yılında Avicenna Madalyası ile onurlandırmak suretiyle anmıştır.

Türk vatandaşlığına geçen Schwartz’ın emeklerine

Atatürk sonrası Cumhuriyet maalesef ihanet etmiştir.

Atatürk için eğitim, halkın eğitimi her şeyden önemliydi.

O ki; cephede dahi eğitim sistemi üzerine kafa yoruyor,

eğitimle ilgili şu sözleri söylüyordu:

“Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça,

savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin,

o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.”

Gel gelelim Cumhuriyet’in kurucusunun eğitime verdiği bu önem

vefatının ardından yıllar içinde yerle yeksan oldu.

Günümüze geldiğimizde ise ilk yıllarında beyin göçü alan

Cumhuriyet, beyin göçü verir oldu;

hem de ülke yöneticilerinin umursamaz teşvikleriyle…

TÜİK her yıl Uluslararası Göç İstatistikleri yayımlıyor.

Kurumun 6 Nisan 2023’te 2021 yılına ilişkin yayımladığı verilere göre

Türkiye’den yurt dışına 287 bin 651 kişi göç etmiş bulunuyor.

Türk Tabipler Birliği’nin 2 Ocak 2023’te yaptığı açıklamaya göre

İyi Hal Belgesi talep eden ve belge verilen hekim sayısı

2022’de 2021’e kıyasla yüzde 91 artış göstererek 2 bin 685 oldu.

Veriler daha da uzatılabilir ama burada buna lüzum görmüyorum…

Yap-boz sistemiyle perişan edilen ve

tarikat cemaatlerin okullarda kol gezdiği eğitim sistemi ise cabası!