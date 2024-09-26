Ekim ayı gökyüzü olayları: Ay tutulması ve meteor yağmuru nasıl izlenir?

Ekim ayı, gökyüzü meraklılarını memnun edecek iki büyüleyici doğa olayına sahne olacak: Ay tutulması ve Orionid meteor yağmuru. Ay tutulması, 28 Ekim 2024’te yaşanacak ve dünyanın birçok noktasından görülebilecek. Bu olay sırasında, Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşerek tam ya da parçalı bir tutulma oluşturacak. Tutulma, özellikle açık havalarda ve şehir ışıklarından uzak bölgelerde net bir şekilde gözlemlenebilir.

Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Ancak, dürbün veya teleskop kullanarak detaylar daha net bir şekilde görülebilir. Tutulma, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak ve gece yarısına kadar sürecek. Ay tutulmasının en etkileyici anı, Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girdiği zamandır.

Ekim ayının bir diğer gökyüzü olayı ise Orionid meteor yağmuru olacak. 21-22 Ekim tarihlerinde zirveye ulaşacak olan bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın enkazından kaynaklanmaktadır. Yıldız kaymalarını izlemek isteyenler, şehir ışıklarından uzak karanlık bölgeleri tercih etmelidir. Orionid meteor yağmuru sırasında saatte 20-30 meteor gözlemlenmesi bekleniyor.

Meteor yağmurunu izlemek için en uygun saatler gece yarısından sonra ve sabahın erken saatleri olacak. Gökyüzünün açık olması, meteorların daha rahat görülmesine olanak tanır. Ayrıca, gözlerin karanlığa alışması için en az 20 dakika beklenmesi önerilir.

Ekim ayı, bu iki muhteşem gökyüzü olayını kaçırmamak için bir fırsat sunuyor. Hem Ay tutulması hem de meteor yağmuru, doğanın büyüleyici tarafını bir kez daha gözler önüne serecek. Gökyüzü tutkunları, bu özel anları kaçırmamak için hazırlıklarını şimdiden yapmalı!