Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu

Geride bıraktığımız Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yeni bir rekor kırarken, Türkiye'de Ekim ayında en çok satan marka ve modeller de belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet seviyesine ulaştı.

Yılın ilk dokuz ayında ise otomobil satışları yüzde 63,7 büyüyerek 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

EKİMDE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Fiat'ın liderliği devam ederken, kampanya atağına kalkan Toyota 3. sıraya yükseldi. Son 2 aydır ilk 3 sırada yer alan Chery 9. sıraya gerilerken, Togg 11. sırada yer aldı. Yönetimsel sorunlar yaşayan Tesla ise 25. sıraya kadar geriledi.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Markaların model bazlı satışları incelendiğinde ise liderlik koltuğunu Yeni Clio’nun Egea’dan aldığı görüldü.

Renault Clio yenilenen yüzüyle ekim ayında atağa kalkarak en çok satılan model olurken, yılların lideri Egea ikinci, Corolla ise kampanya rüzgarı ile 3. sırada yer aldı.

Togg T10X'in 5. sırada yer aldığı listede bir diğer sürpriz ise 7. sırada yer alan Qashqai oldu.