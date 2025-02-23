Ekipler başında biran olsun ayrılmıyor

7 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, alevleri söndürüp gazın türünü incelemek gayesiyle numuneler aldı. Ekipler, yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. Kar yağışına rağmen altı gündür aralıksız şekilde yamaya devam eden metan gazının başında 24 saat nöbet tutan ekipler, olumsuz durumlara karşı hazır halde bekliyor.