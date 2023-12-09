Eklem ağrılarını dindiren ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası haline gelen eklem ağrılarını dindiren şerbetçi otu dikkat çekti.

EKLEM AĞRISI NEDİR?

Eklem ağrısı, yaralanma, enfeksiyon, hastalık veya iltihaplanmanın sonucu olarak eklemlerin şişmesi ve yanması ile genellikle el, ayak, kalça, diz ve omurgalarda hissedilen ağrılardır.

EKLEM AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Eklemlerde sertleşme

-Özellikle geceleri artan ağrı

-Eklemlerde kızarıklık ve şişlik

-Hareket kısıtlılığı ve uyuşma

-Eklemleri katlama ve bükmede zorlanma (özellikle sabahları)

-Karıncalanma ve uyuşma

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Bir ay kullanıldıktan sonra bir süre ara verilmelidir. Göğüs büyütme amacıyla da kullanılabilen şerbetçi otu, krem haline getirmek için kaynatılıp öğütülür. Bir cilt kremi ile karıştırılıp vücuda sürülür. Zarar vermemek için çok uzun süre bekletilmez.

Şerbetçi otu, saç ve cilt bakımı için kür olarak veya içecek olarak çay şeklinde kullanılabilir.

Şerbetçi otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunu bir bardak kaynar suya ekleyip 10 dakika demleyerek hazırlanır. Aç karnına içildiğinde daha etkilidir. Kokusu keskin olduğu için bal ile tatlandırılabilir. Hormonlara etki ettiği için günde bir bardaktan fazla içilmemelidir.