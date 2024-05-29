Eklem ve kemiklere iyi gelen şifalı bitkiler nelerdir? Uzmanlar açıkladı

Eklem ve kemik sağlığını destekleyen şifalı bitkiler, uzun yıllardır geleneksel tıpta önemli bir yer tutmakta.

Modern tıbbın da dikkatini çeken bu bitkiler, çeşitli araştırmalarla da desteklenmekte.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Seda Güneş, eklem ve kemik sağlığı için şifalı bitkilerin önemine dikkat çekiyor:

"Doğal bileşenler içeren bitkiler, eklemlerdeki ağrı ve iltihaplanmayı azaltabilir ve kemik yoğunluğunu artırabilir. Örneğin, at kestanesi ve söğüt kabuğu gibi bitkiler antiinflamatuar özelliklere sahiptir."

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Emre Akın ise beslenmenin kemik sağlığı üzerindeki etkisini vurguladı:

"Kemik sağlığını korumak için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir. Ayrıca, antioksidanlar bakımından zengin olan ahududu gibi meyveler de kemik sağlığını destekler."

Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Leyla Aydın romatizmal hastalıklar ve şifalı bitkiler arasındaki ilişkiye değiniyor:

"Romatizmal hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılan şifalı bitkiler, hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Ebegümeci ve şevketi bostan gibi bitkiler, hem antioksidan özellikleri hem de iltihap önleyici etkileri ile dikkat çekiyor."

Araştırmalar, şifalı bitkilerin eklem ve kemik sağlığına faydalarını göstermekte.

Ancak, bu bitkileri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Her bireyin sağlık durumu farklı olduğu için, bitkisel tedaviler kişiye özel olmalı.