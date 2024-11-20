Ekmeğe fahiş zam geliyor. Dar gelirli taş mı yesin?

Neredeyse her eve giren ekmeğin fiyatının Ankara'da 1 Ocak 2025 itibarıyla 3,5 lira artırılarak 13,5 liraya çıkarılması bekleniyor. İstanbul'un birkaç bölgesinde bazı fırınların, ekmeği resmi olarak açıklanan 10 lira yerine 12,5 liraya satıyor. İstanbul'da kilosu 50 TL olan ekmeğin yılbaşından sonra 60 TL'den satılacağı öngörülüyor.

Ekmeğe yapılan zamlar, özellikle enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışla birlikte, Türkiye'deki vatandaşlar için ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Un fiyatlarının son 5 ayda yüzde 100 oranında artması, fırıncıları ve esnafı zorlarken, ekmek fiyatlarına gelen zamlar da halkın tepkisini çekiyor. Özellikle emekliler gibi sabit geliri olan kesimler, artan gıda fiyatlarıyla geçimlerini sağlamakta zorlanıyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatları hızla yükselirken, 1 Ocak itibarıyla zamların daha da artması bekleniyor. Esnaf, yüksek maliyetlere rağmen ekmeğe yapılan zammın boyutunun sınırlı olmasını bekliyor. Ancak, tüketici açısından durum oldukça sıkıntılı. Yüksek kira, faturalar ve temel gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmesi, halkın bütçesini iyice zorlamış durumda.

Emekliler, gıda fiyatlarındaki bu artış karşısında ekmek almakta bile zorlanacaklarını belirtiyorlar. Bu da, özellikle dar gelirli vatandaşların hayatını daha da zorlaştırıyor. Ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte, halkın hükümetten "fırsatçılara karşı önlem" alması gibi talepleri de gündemde.

İsmini vermeyen bir emekli "Ailece halk ekmek yiyoruz. Hafta da bir ise fırın ekmeği yiyorduk. Bu zamlardan sonra fırın ekmeğini hasret kalacağız. Ama bize kaşıkla zam verip kepçeyle geri alanlardan sandıkta hesaplaşacağız. Kimse benim kapımı çalıp benden ve ailemden oy istemesin. Evladımın yuvası parasızlıktan yıkıldı. O da bende kalmaya başladı" dedi.