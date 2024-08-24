Ekmeğe yeni standartlar geliyor. TSE madde madde listeledi

Her gün milyonlarca vatandaşın aldığı ekmek için yeni standartlar belirleniyor. TSE’nin hazırladığı taslak metinde ekmeklerin ambalajlanarak satılacağı ve ambalajın üzerinde fırının adı, katkı maddesi olup olmadığı ve ne çeşit unla yapıldığı yazılacak.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, taslak metinde ekmeğin iyi pişmiş, kabarmış yanmamış olması gerektiği vurgulandı.

Ambalajsız ekmeklerde ise fırının adını belirten etiket veya kabartma bulunacak. Ambalajsız ekmekler, elle teması önleyebilecek ebatta kağıtlara sarılarak veya poşetle verilecek.

TSE tarafından hazırlanan ve görüşe açılan ekmek standart taslağına göre ekmek çeşitleri 10 grupta toplanacak. Ekmek iyi pişmiş ve kabarmış olacak, yanık olmayacak, kendine has kokusu bulunacak, dış kısmında gözle görülür herhangi bir yabancı madde ve hamur topağı yer almayacak.

KATKI MADDESİ YOKSA “KATIKSIZ” İFADESİ YER ALACAK

Ambalajlı ekmeğin üzerinde kullanılan un çeşitlerinin oranları, net ağırlık, tavsiye edilen son kullanma tarihi ve imal tarihi gibi bilgiler yer alacak.

Ekmek çeşitlerinin etiketlerinde, ekmeğe özelliğini veren yulaf, çavdar vb. bileşen, yüzdesel oranıyla belirtilecek. Ekmeğe herhangi bir katkı maddesi katılmıyorsa da etiket üzerinde “katkısız” ifadesi yer alacak.

KAĞIT YA DA POŞET İÇİNE KONULACAK

Ambalajsız satılan ekmeklerde ise ekmek üzerinde fırının adı ve “Normal Tip” (ya da kısaltma olarak “NT”) ibaresini belirten etiket veya altta ekmeğin üretildiği fırına ait iz veya kabartma bulunacak. Ambalajsız ekmekler tüketiciye elle ekmeğin temasını önleyebilecek ebatta, uygun kağıtlara sarılarak veya poşetlerde verilecek. Ekmekler işleme yerlerinde, depolarda, taşıtlarda ve satış yerlerinde yabancı kokulu, nemli, tatlarına ve diğer özelliklerine etki yapacak maddelerle bir arada bulundurulmayacak. İçinde ekmek bulunan kaplar ve kasalar, kuru zemin üzerinde, havadar ve temiz bir yerde bekletilecek, yağmur altında bırakılmayacak. Ekmek üreticisi ve satıcısı, standarta uygun imal edildiğini beyan ettiği ekmekler için istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi göstermeye mecbur olacak.