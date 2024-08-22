Ekmeği 5 TL’den satacaklar! Uygulama resmen başladı

Kaynak: İHA
Ekmeği 5 TL’den satacaklar! Uygulama resmen başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Ekmek' projesini hayata geçirirken, ekmekler 5 TL'den satışa sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek projesini hayata geçirdi. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayan projede 12 noktada satış yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Halk Ekmek büfesinde vatandaşlara ilk satışları gerçekleştirdi. Ekmekler, 5 TL olacak.

Belediye Başkanı Zeyrek, “Söz verdiğim üzere Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek büfeleri bugün itibari ile hayata geçti. Bismillah diyerek ilk ekmeğimizi sattık. Ekmeğimiz sıcak, taze ve sağlıklı. Sadece 5 TL’ye satıldı. Seçim sürecinde söz vermiştik, su 1 lira olacak, ekmek 5 lira olacak diye bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yunusemre ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Halk Ekmek büfeleri yakında 17 ilçemize taşınacak. Ülkemin her yerinde olmasına rağmen maalesef Manisa’nın eksik kaldığı bir noktaydı. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 TL’den satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler’de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa’mda olacak” diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN HEPSİ İSTİFADE EDİYOR"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oğuz, “Çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin hepsi istifade ediyor. Ekmeğimi de aldım, her gün de alacam. 5 TL para değil.” derken, Alican Gus, “Bizim başkanımız güzel bir insan. Allah razı olsun, ekmeği ucuza veriyor. 5 TL ucuz ekmek” açıklamasında bulundu.

"ŞİMDİ 10 TANE EKMEK ALIYOR 50 TL"

Şükrü Zengin isimli vatandaş, “Biz artık Halk Ekmeği takip etmiyoruz. Eski sistem gitti, yeni sistem geldi. Ellerine kollarına sağlık olsun. Bizim söylemimize gerek yok, çalışıyorlar. Ferdi Başkan çalışmaya devam etsin, Halk Ekmek olmasa da olur. Ülkemiz, vatanımız için bunlar devam etsin.” şeklinde konuşurken, Gıyasetten Boztaş, “Başkanımız sözünü tuttu. Halk Ekmek mahalleye geldi. Ekmeği dağıtıyor. Millet, gariban insanlar faydalanıyor. Ekmek çok güzel. Ben de ekmek aldım. Fırın 10 TL’ye veriyor. Gariban nerden alacak bu ekmeği. 10 tane alsa 100 TL, nasıl alacak. Şimdi 10 tane ekmek alıyor 50 TL. Halk Ekmek gelmeyecek deniyordu. Gelecek niye gelmeyecek. Başkan daha 4 aydır görevde. Allah razı olsun. Bizim ekmeğimiz geldi mahalleye” ifadelerini kullandı.

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