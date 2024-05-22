Ekmek bıçağıyla geldiği bakkalda dehşet saçtı: O anlar kamerada

Mardin Nusaybin’de bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.