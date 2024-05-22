Ekmek bıçağıyla geldiği bakkalda dehşet saçtı: O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ekmek bıçağıyla geldiği bakkalda dehşet saçtı: O anlar kamerada
Mardin Nusaybin’de bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 20 Mayıs akşamı, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen şahıs, Midyat Yolu Caddesi’nde yer alan bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı.

Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Olay sonrasında kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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