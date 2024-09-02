Ekmek teknesi canını aldı

Kaynak: İHA
Ekmek teknesi canını aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak devrilen midibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, D400 karayolu üzeri, Belkıs köprüsü ile Serik ilçesi arasındaki güzergahta gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Korkmaz'ın (65) kullandığı 07 AFC 998 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüsün altında kalan sürücü Kadir Korkmaz'ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Korkmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kadir Korkmaz'ın kaza öncesi havalimanına yolcu almaya gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

aw278957-03.jpg

aw278957-04.jpg

Son Haberler
Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
Flaş... Flaş... Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
Flaş... Flaş... Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
Tuzlu kurabiyeye lezzet katan tüyo! Şefler böyle hazırlıyor ve 1 hafta bayatlamıyor
Tuzlu kurabiyeye lezzet katan tüyo! Şefler böyle hazırlıyor ve 1 hafta bayatlamıyor
Beyşehir Gölünün can damarı kurudu
Beyşehir Gölünün can damarı kurudu
eMilli Takım Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'na havlu attık