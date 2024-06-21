Ekmek ve yağa zam gelince ayaklandılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek ve yağa zam gelince ayaklandılar

Kenya’da hükümetin IMF’nin baskısıyla, ekmek ve yağ dahil birçok temel üründe vergileri artırma planı, ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestolara yol açtı.

Göstericiler, hükümetin 2,7 milyar dolarlık ek vergi toplama planına karşı sokaklara döküldü. Çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti, en az 200 kişi yaralandı ve 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

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Polis, başkent Nairobi’de binlerce kişiye tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, insan hakları örgütleri gerçek mermi kullanıldığını bildirdi. Kenya polisinin orantısız güç kullanmasına tepki gösteren hak örgütleri, genç göstericilere sakin olma çağrısı yaptı.

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Protestolara katılan Kenyalılar, zaten büyük bir yoksulluk içinde yaşadıklarını ve yeni vergilerin hayatlarına büyük yük getireceğini vurguluyor. IMF ise, borçları ve bütçe açığını kapatmak için hükümetin gelirleri artırması gerektiğini savunarak vergileri artırma planına destek veriyor. Devlet Başkanı William Ruto, artan tepkiler üzerine bu hafta başında geri adım atarak ekmek, yağ gibi bazı temel ürünlerde vergi artışını sınırlama kararı almıştı. Kenya Meclisi’nin gelecek hafta yeni vergi yasasını görüşmesi bekleniyor

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