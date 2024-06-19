Ekmek Vergisi geri çekildi

Kenyalı vekiller, polisin başkent Nairobi'de toplanan öfkeli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması ve tazyikli su kullanması üzerine patlak veren olaylardan sonra acil toplandılar.

Başkentteki gösterilerde düzinelerce kişi tutuklandı ve avukatlar da daha önce kentin ana polis karakolunda tutukluların serbest bırakılması talebiyle slogan atan kalabalığa katıldı. Kenya Başkanı William Ruto, 2022'de göreve geldiğinden bu yana, ülkenin yaklaşık 80 milyar dolarlık ulusal borcunu ortadan kaldırmak amacıyla birçok yeni vergi uygulamaya koydu.

Ancak son vergiler zaten oldukça zor şartlarda geçinmek zorunda kalan Kenya halkının sabrını iyice taşırdı. Başkentte yürüyen protestoculardan bazıları başkanı istifaya çağırdı.

Yeni finans tasarısında yaşanan U dönüşü, parlamentonun finans komitesi başkanı Kuria Kimani tarafından, Başkan Ruto'nun yanı sıra iktidar koalisyonundaki diğer milletvekillerinin katıldığı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Kimani bazı tekliflerin geri çekilmesi kararının Kenyalıları artan yaşam pahalılığından korumak için alındığını söyledi. Halkın iptal edilmesini istediği diğer vergiler arasında yemeklik yağ, mobil para hizmetleri ve motorlu taşıtlara ilişkin vergiler de yer alıyor.

Kimani ayrıca ambalaj, plastik ve lastik gibi çevre üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülen ürünleri hedef alan önerilen çevre vergisinin de iptal edildiğini duyurdu. Pek çok kişi bunun bebek bezleri, hijyenik havlular, bilgisayarlar ve cep telefonları gibi temel malların maliyetini artıracağını öne sürerek tepkiyle karşılamıştı.

Kimani %16'lık ekmek vergisinin de kaldırıldığını belirttikten sonra "Hepimiz insanız, milletvekilleri de öyle. Dolayısıyla her zaman hata yapma ihtimalimiz var. Önemli olan halkımızla el ele yürümek. Onların taleplerine kulak kabartmak" dedi.