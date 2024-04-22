Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı

Saat 17.45 sularında Ardala Sokak'ta meydana gelen yangında, bir vatandaşın ekmek yapmak için ateş yaktığı sırada, baca tutuştu ve yangın başladı.

Yangını fark eden çocuklar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşın evinden uzattığı hortumla itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.