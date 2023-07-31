Ekmek yediği yere ihanet etmeyen ayı

Tunceli’deMunzur Vadisi Milli Parkı’nda bulunan kamp alanına düzenli olarak gelen bozayı, işletme sahiplerinin verdiği etlerle besleniyor. 'Başkan' ismi verilen bozayı, karnını doyurmasının ardından doğal ortamına geri dönüyor.

KAYNAK: İHA
Ekmek yediği yere ihanet etmeyen ayı

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bulunan bir kamp ve piknik alanına iki aydır düzenli olarak gelen bozayı, işletme sahiplerinin verdiği etlerle besleniyor. Karnını doyurduktan sonra doğal yaşam alanına geri dönen bozayı, vatandaşların da ilgi odağı olurken, işletme sahipleri ayıya çok yaklaşılmaması konusunda uyarıyor.

Tunceli'de bir bozayı, iki aydır Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Halvori gözelerinde bulunan kamp ve piknik alanına iki aydır düzenli olarak gelen 2 yaşındaki bozayı, işletme sahiplerinin verdiği etlerle besleniyor. Köpeklerin alana sokmamaya çalıştığı ‘Başkan’ ismi verilen bozayı, köpekleri başından savdıktan sonra işletme sahiplerinin verdiği etleri yiyor. Karnını doyuran ayı, doğal ortamına sessizce geri dönüyor.

Ayıyı besleyen işletme sahiplerinden Ahmet Memicil, “İki aydan beri düzenli şekilde buraya geliyor. Önceleri uzaktan besliyordum ancak daha sonra bana alıştı ve artık daha yakınına kadar giderek rahatça besleyebiliyorum” dedi.

Sonuçta yaban hayvanı. Ben sürekli beslediğim için bana alıştı. Ancak yaban hayvanı olduğu için zarar verebilir” diyen Memicil, vatandaşları ayıya fazla yaklaşmamaları konusunda "Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve ayıya yanaşmamalarını istiyoruz” sözleriyle uyardı.

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