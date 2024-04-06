EKMOB CEO'sundan iş dünyasına yapay zeka uyarısı

Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, yapay zekanın hızla ilerlediğine dikkat çekerek, teknolojinin iş hayatında büyük değişimlere yol açtığını ifade etti. Geçmişte filmlerde izlediğimiz sahnelerin bugün hayatımızın bir parçası haline geldiğini belirten Şener İnsanoğlunun tarih boyunca birçok devrime uyum, yapay zekanın işlerimizi ele geçireceği endişesinin doğru olmadığını, bunun yerine bu teknolojiyi iş yapış şekillerimize nasıl entegre edebileceğimize odaklanmamız gerektiğini dile getirdi.

Satış ekiplerinin önemli bir zaman dilimini verimsiz işlere harcadığını ve bu durumun performans kayıplarına neden olduğunu belirten Şener, şirketlerin satış süreçlerinde verimliliği artırmak için yapay zeka destekli otomasyonlar geliştirdiklerini söyledi. Bu otomasyonlar sayesinde satışçıların tekrar eden işlerinin otomatikleştirildiğini ve hatırlamaları gereken iş süreçlerinin bildirimler aracılığıyla kolaylaştırıldığını açıkladı.

Yapay zekanın entegrasyonuyla birlikte, satış görüşmelerinin daha kişiselleştirilmiş hale geldiğini ve saha satış ekiplerinin etkinliğinin arttığını belirten Şener, bu teknolojinin iş süreçlerine adaptasyonunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Satış operasyonlarında veri odaklı teknolojiler kullanarak iş süreçlerini yönettiklerini belirten Şener, şirketlerin önümüzdeki yıllarda yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerini yaygın bir şekilde kullanacaklarına dikkat çekti. Ekmob olarak geliştirdikleri "Neuro Learning Process" (NLP) adlı özelliği kullanarak, şirketlerin önemli bilgileri kaçırmasını engellediklerini ve saha ekiplerine etkili koçluk ve eğitim sağladıklarını ifade etti.

Son olarak, yapay zekanın iş hayatında büyük bir dönüşümü tetiklediğini ve bu değişime uyum sağlayamayan işletmelerin geride kalacağını belirten Şener, yapay zekanın doğru kullanımının işletmeler için büyük fırsatlar sunduğunu ve bu teknolojinin entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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