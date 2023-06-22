'Ekonomi berbat' diyen teyze: Kuru soğan yesem de AKP'ye veririm

Editör: Erhan Songür

Ülkenin ekonomik durumu her geçen gün vatandaşın belini bükerken youtube kanalı için yapılan bir röportaj dikkat çekti.

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Halk mikrofonu isimli youtube kanalı için yapılan röportaj kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

“AKP’LİYİM SONUNA KADAR”

Sosyal medyada gündem olan ekonomiye ilişkin yapılan röportajda, "Ekonomi berbat berbat" diye şikayet eden teyze, "AKP'liyim. Sonuna kadar. Kuru soğan da yesem veririm" dedi.

“ZENGİNLER ET YESİN, AKP’NİN CANI SAĞ OLSUN”

Muhabirin "Kime oy verdiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben AKP'yi severim. Maraşlıyım, AKP'liyim. Sonuna kadar, ölene kadar. Kuru soğan yerim ben, onunla da karın doyuyor. Zenginler et yesin, biz de kuru soğan yiyelim, ne yapalım? AKP'nin canı sağ olsun. Kuru soğan da yesem veririm. Allah'ın yolunda o."