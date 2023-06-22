'Ekonomi berbat' diyen teyze: Kuru soğan yesem de AKP'ye veririm

Sosyal medyada bir genç tarafından yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Sokak röportajında bir teyzenin ekonomiye ilişkin soruya, "Kuru soğan yesem de AKP'ye veririm" yorumu yapması muhabiri şaşkına çevirdi.

'Ekonomi berbat' diyen teyze: Kuru soğan yesem de AKP'ye veririm

Editör: Erhan Songür

Ülkenin ekonomik durumu her geçen gün vatandaşın belini bükerken youtube kanalı için yapılan bir röportaj dikkat çekti.

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Halk mikrofonu isimli youtube kanalı için yapılan röportaj kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-1.jpg

“AKP’LİYİM SONUNA KADAR”

Sosyal medyada gündem olan ekonomiye ilişkin yapılan röportajda, "Ekonomi berbat berbat" diye şikayet eden teyze, "AKP'liyim. Sonuna kadar. Kuru soğan da yesem veririm" dedi.

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-2.jpg

“ZENGİNLER ET YESİN, AKP’NİN CANI SAĞ OLSUN”

Muhabirin "Kime oy verdiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben AKP'yi severim. Maraşlıyım, AKP'liyim. Sonuna kadar, ölene kadar. Kuru soğan yerim ben, onunla da karın doyuyor. Zenginler et yesin, biz de kuru soğan yiyelim, ne yapalım? AKP'nin canı sağ olsun. Kuru soğan da yesem veririm. Allah'ın yolunda o."

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-3.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-4.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-5.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-6.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-7.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-8.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-9.jpg

ekonomi-berbat-diyen-teyze-kuru-sogan-yesem-de-akpye-veririm-yenicag-11.jpg

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı Güncel
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı
Belçim Bilgin'den şaşırtan evlilik açıklaması Magazin
Belçim Bilgin'den şaşırtan evlilik açıklaması
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar Güncel
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar
Rusya’da yolcu otobüsü otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü Dünya
Rusya’da yolcu otobüsü otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü
Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu. Uzmanı açıkladı Sağlık
Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu. Uzmanı açıkladı
Kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikada yangın Güncel
Kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikada yangın
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi