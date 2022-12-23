Kapanan şirket sayısında büyük artış. Ekonomi ışıl ışılsa bu ne

TOBB, kasım ayı için Kurulan ve Kapanan Şirketler verilerini yayımladı. Kasım'da , geçen yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA PATLAMA YAŞANDI

2022'nin 11 ayında kapanan şirket sayısında büyük bir patlama yaşandı. Ocak-kasım döneminde kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artış gösterdi. .

Kasım 2022’de yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 6,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azaldı.

Bu yılın ilk 11 ayında, 2021’in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,1 arttı. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3,5 azaldı.

18 BİN 601 ŞİRKET KAPANDI

2022’nin ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 49,8 ile büyük artış gösterdi. TOBB verilerine göre kapanan şirket sayısı 18 bin 601'e yükseldi.

Türkiye'de bu yılın ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı 125 bin 195'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da 18 bin 601'e yükseldi.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı şirket 5,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.