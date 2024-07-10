Ekonomi uçuyor ama vatandaş sürünüyor

Resmi verilere göre, Türkiye'de 17 milyon 114 bin 912 kişi sosyal yardımlarla yaşamını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 4,2 milyonu aştı. Bu veriler, Türkiye'deki derin ekonomik krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Açlık sınırının altında geliri olan hanelerin dahil edildiği Aile Destek Programı’na yönelik veriler, iktidarın gizlemek istediği derin yoksulluğu ortaya koyuyor. 2022 yılında 3 milyon 99 bin 560 hane ile başlayan program kapsamındaki hane sayısı, Mayıs 2024’te 3 milyon 479 bin 832’ye çıktı.

Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişiler için genel bütçeden ödenen GSS primine ilişkin veriler de paylaşıldı. Mayıs 2024 verilerine göre, 9 milyon 444 bin 458 kişinin GSS primi bütçeden karşılandı.

Ailesinin yoksulluğu nedeniyle bakılamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocukların sayısı artıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 2020 yılında 129 bin 422 iken, 2022'de 157 bin 248’e, 2023'te 264 bin 995’e, 2024’ün Mayıs ayında ise 170 bin 694’e çıktı.

Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 4 milyon 278 bin 728 hane sosyal yardımdan yararlandı. Sosyal yardıma muhtaç hane sayısı, 2024 yılının Ocak ayına göre 498 bin 120 arttı.