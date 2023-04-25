'Ekonomi yolunda' diyen Erdoğan kaldırdığı vergiyi geri getirdi

İç piyasada buğday fiyatlarında istikrar sağlanarak, vatandaşın ucuz ekmek yemesi için buğday ithalatında sıfırlanan gümrük vergisi, hasadın yaklaştığı dönemde Cumhurbaşkanı Kararıyla, önceki oran olan yüzde 130’a yükseltildi.

Enflasyon ve hayat pahalılığına neden olan ekonomi politikaları nedeniyle halk zorluk çekerken ekonomi hakkında “Gayet yolumuza devam ediyoruz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldırdığı gümrük vergisini geri getirdi.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre arpa, buğday ve mısırın gümrük vergisi yüzde 130 olarak duyuruldu.

Karar 1 Mayıs tarihi itibarıyla geçerli olacak.