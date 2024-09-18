Ekonomik gösterge: 400 yeni icra müdürü alınacak!

Adalet Bakanlığı, 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere 400 yeni icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edecek.

Açıktan atanacak adayların, 35 yaşını doldurmamış, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

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CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, konuyla ilgili açıklamasında "Hacizlere yetişemeyen iktidar 400 yeni icra müdürü alacakmış. Vatandaşın battığının ilanı resmen yapılmış oldu," dedi.

Tekin’in yazılı açıklaması şöyle:

“Daha önce ‘Çat Kapı İcra Dönemi Kapanıyor’ sloganıyla müjdelenen dönem, yerini icra ordusunun genişlemesine bırakıyor. Bu durum, vatandaşların borç sarmalındaki durumunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Rakamlar ortada, 2024'ün ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik bir artışla, yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 63 bine ulaştı. Bu, günde ortalama 5.000'den fazla kişinin icralık olduğu anlamına geliyor. Kredi kartı borçları konusunda tablo daha da vahim: 2023'te 461 bin olan yasal takipteki kişi sayısı, 2024'ün ilk 7 ayında 784 bine fırladı. Bireysel kredi borçlularında da benzer bir artış göze çarpıyor. 2023'ün ilk 7 ayında 486 bin olan sayı, bu yıl 642 bine yükseldi.

Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu, varlık yönetim şirketlerinin elinde 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı olduğunu gösteriyor. Vatandaşların toplam icralık kredi borcu, faizler ve icra masrafları hariç, 131 milyar liraya dayanmış durumda.

Kredi kartlarına borcu olmayan kimse kalmadı. Bu veriler ışığında, 400 yeni icra müdürü alımı, vatandaşın borcunu ödeyememesinin resmi bir kabulü gibi görünüyor. ‘Hayaldi, gerçek oldu’ sloganı, ne yazık ki borç batağında çırpınan milyonlarca vatandaş için acı bir gerçeğe dönüşmüş durumda. Yeni icra müdürlerinin alınması, sorunun çözümünden ziyade sonuçlarıyla mücadele edildiğinin bir göstergesi olarak önümüzde duruyor.”

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Peki “çat kapı icra dönemi kapanıyor” sloganı neydi?

Bekir Bozdağ, 16 Ocak 2023 günü Yozgat’ta Adalet Bakanı olarak yaptığı açıklamada, “Vatandaşın evinin, bir alacak verecek takibi nedeniyle hâkim kararı olmadan aranmasını doğru görmüyor ve bu açıdan da bundan sonra hâkim kararı olmadıkça evde haciz işlemi yapılamayacağını yasaya koyuyoruz. Çat kapı icra dönemi kapanıyor. Evde icra işlemi ancak hâkim kararıyla yapılabilecek. Zaten ihtiyati haciz aynen devam ediyor. O da hâkim kararıyla. Bundan sonra hacze ihtiyaç duyduğunda o da hâkim kararıyla olacak. Hâkim kararı olmadan hiçbir alacaklı borçlunun kapısını çalamayacak. Hiçbir icra dairesi gelip evde arama tarama yapamayacaktır. Bu da hukuk devletini güçlendiren, özel hayatı koruyan, aile mahremiyetini koruyan önemli bir değişikliktir. Ayrıca evde ortak kullanılan eşyaları da 'haczedilemez eşyalar' arasına alıyoruz. Yani sadece bir buzdolabı değil ortak kullanılan eşyalar ne ise artık bunlar da haczedilemeyecek eşyalardan olacaktır. Haciz sırasında nakit para, altın, menkul kıymet, kıymetli evrak vesaire hariç ortak kullanıma ait eşyalar haczedilemeyecektir." demişti.

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Evde icra takibi artık hâkim kararıyla oluyorsa, ortak eşyalar haczedilemiyorsa, 400 yeni icra müdürü ve yardımcısına neden ihtiyaç duyuldu? 400 İcra müdürü ve yardımcısı bir günde emekli mi oldu yoksa mevcut kadro, icra dairelerinin artan yükünü artık kaldıramıyor mu?