Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Ekonomik güven endeksi TÜİK açıklamasına göre kasımda yüzde 95,3'ten aralıkta yüzde 1,1 artarak 96,4'e çıktı.

Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise geriledi. Yüzde 0,5 azalan güven endeksi 103,4'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,2 yükseldi. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi 112,3 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88 değerini aldı.