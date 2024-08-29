Ekonomik güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustosa dair ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.
Açıklanan veriler kapsamında temmuzda 94,4 seviyesinde olan endeks, ağustosta yüzde 1,3düşüşle 93,1 düzeyine indi.
Söz konusu dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artışla 76,4'e yükseldi.
Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 azalış göstererek 98 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalarak 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9 oldu.
İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselerek 88 olarak açıklandı.
2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle: