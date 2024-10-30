Ekonomik Güven Endeksi'nde artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi’nin Ekim 2024 verilerini yayınladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi önceki aya oranla yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerini aldı.
TÜİK’in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi’nin Ekim ayı verilerine göre, tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.