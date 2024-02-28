Ekonomik güvende düşüş

Kaynak: Bloomberght
Ekonomik güvende düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 99,4 olarak kaydedilen ekonomik güven şubatta yüzde 0,4 oranında azalışla 99 değerinde açıklandı. Endeksin düşüşünde tüketici güveni, reel kesim ve perakende sektörü güveninde yaşanan düşüş rol oynadı.

Bir önceki aya göre şubatta Tüketici Güven Endeksi yüzde 1,3 oranında azalışla 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 91,8 değerini almış oldu.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ifade ediyor.

Son Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı Yerel Haberler
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup Gündem
FETÖ’nün kumpası 28 Şubat davasından hapiste olan Çetin Doğan’dan mektup
Satırlı katil tutuklandı Gündem
Satırlı katil tutuklandı
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefon tablet ve bilgisayarların mavi ışığının yeni zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti