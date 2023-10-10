Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı Şuşa’da yapıldı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı yapıldı.

KAYNAK: AA
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı Şuşa’da yapıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya EİT Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avazbek Atahanov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara yönelik mesajını okuyan Bayramov, daha sonra yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın dönem başkanlığındaki girişimlere üye ülkelerin gösterdiği destekler için teşekkür etti.

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Bölgedeki durum ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendiren Bayramov, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonundan ve Ermeni sakinlerin entegrasyon sürecinden bahsetti.

Bayramov, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşme sürecini sürdürmeye ve Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni vatandaşların yeniden entegrasyon sürecini ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

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FİDAN, EİT TEMİZ ENERJİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ'NÜ İMZALADI

Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EİT Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü'nü imzaladı.

Toplantıda ayrıca, EİT dönem başkanlığının Azerbaycan'dan İran'a geçmesi kararlaştırıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan'ın üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatında, KKTC de gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

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