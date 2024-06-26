Ekonomik kriz ahirete sıçradı. Cennet arazilerinin metrekaresi 100 dolara çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik kriz ahirete sıçradı. Cennet arazilerinin metrekaresi 100 dolara çıktı

İspanya'daki bir kilisesinin, metrekaresi 100 dolardan cennette arsa satması Hristiyan alemini şoke etti.

Kilisenin papaz, Tanrı'nın 2017 yılında kendisiyle konuştuğunu ve bu "gezegendeki en büyük emlak anlaşmasına" izin verdiği iddiasıyla o günden beri cennetten arazi satıyor.

Kilise cennet arazilerinin satışında kredi kartı ve kripto para da dahil olmak üzere çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Bazı sosyal medya fenomenleri çıkan haberlerden sonra adı saklanan kilisenin bu işten şimdiden milyonlar kazandığını bildiriyor.

Bundan iki ay önce de Ugandalı bir papaz "göksel mülk" işine girerek milyar dolarlık vurgun yapmıştı. Konu hakkında sosyal medyada yorumda bulunan anonim bir kullanıcının "Görünüşe göre emlak balonu sonunda cennetin kapısına kadar yükselmiş" paylaşımı rekor seviyede beğeni aldı. Yetkililer kilise yönetimi ve papaz hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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