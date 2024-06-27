Elektronik sigaraya yasak geliyor

Avustralya, elektronik sigara ürünlerinin eczaneler haricindeki satışını yasaklama yolunda önemli bir adım atıyor. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu düzenleme ile sadece yetişkin bireyler, eczaneler aracılığıyla bu ürünleri temin edebilecekler. Hükümet tarafından sunulan yeni yasa taslağı, 18 yaş altı bireylerin doktor reçetesi olmadan elektronik sigara edinmelerini engelleyecek şekilde hazırlandı.

Yetkililer, gerekli tedbirler alınmazsa, nikotin bağımlılığının yeni bir nesli etkisi altına alabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, elektronik sigarayı terk etmeye karar veren gençlere destek olmak amacıyla ek bütçe ayrılacağı belirtiliyor. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yasa ile Avustralya, bu tür bir yasağı uygulayan ilk ülke olma özelliğini kazanacak.